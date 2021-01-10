MHP'li Akçay'dan çok sert Boğaziçi açıklaması: Kaosla iktidar hayali kuranlar bunun bedelini ağır öder

Yasa dışı örgütlerle CHP ve HDP'yi arkalarına alarak Boğaziçi provokasyonuna soyunannlara dikkat çeken MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "CHP’li Özgür Özel, terör yöntemlerini kullanarak sokak eylemleri yapan, iç ayaklanma çıkarmaya çalışan teröristlerin ve darbecilerin başının ezilmesinden rahatsız olmaktadır. Terörist destekçisi olduğu bilinen CHP’li Özel, darbeciliğe heves etmektedir. Darbeci zihniyetin siyasi odağı CHP ile yandaşları darbe, kaos ve sokak olaylarıyla iktidar hayali kurmaktadır. Her kim sandıktan değil de darbe, kaos ve sokak hareketleriyle iktidar olmayı hayal ediyorsa bunun bedeline katlanmayı da göze almalıdır." dedi.

'Darbeciliğe heves etmektedir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının çarpıtıldığına vurgu yapan MHP’li Akçay şöyle konuştu:

"Liderimiz sayın Devlet Bahçeli 'Boğaziçi Üniversitesine atanan rektör üzerinden Gezi kalkışmasına çalışıldığını, CHP, İP ve HDP’nin provoke ettiği, terör örgütlerinin alevlendirdiği protestoları sokak hareketine dönüştürme ısrarının ateşle oynamak olduğunu' ifade etmiştir. Terör örgütleri ve Türkiye düşmanlarıyla işbirliği deşifre olan, taciz ve tecavüz skandallarıyla köşeye sıkışan CHP ve yandaşları büyük bir çaresizlik içinde yalan, iftira, çarpıtma ve kara propagandalarla MHP’ye ve Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli’ye saldırmaktadır. CHP’li Özel, liderimizin 'Kanuna uygun atamaya terör yöntemleriyle karşı çıkmak, Boğaziçi Üniversitesi’nden Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya niyetlenmek başı ezilmesi gereken bir komplodur' sözünü 'Boğaziçili öğrencilerin başı ezilmelidir' şeklinde çarpıtmaktadır. CHP’li Özgür Özel, terör yöntemlerini kullanarak sokak eylemleri yapan, iç ayaklanma çıkarmaya çalışan teröristlerin ve darbecilerin başının ezilmesinden rahatsız olmaktadır. Terörist destekçisi olduğu bilinen CHP’li Özel, darbeciliğe heves etmektedir."

'Kaosla iktidar hayali kuranlar bunun bedelini öder'

Erkan Akçay sözlerine şöyle devam etti:

"Darbeci zihniyetin siyasi odağı CHP ile yandaşları darbe, kaos ve sokak olaylarıyla iktidar hayali kurmaktadır. Her kim sandıktan değil de darbe, kaos ve sokak hareketleriyle iktidar olmayı hayal ediyorsa bunun bedeline katlanmayı da göze almalıdır."