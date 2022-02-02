MHP'li Akçay'dan CHP'lilere tokat gibi sözler! 'MOBESE görüntüleri düne kadar İBB'nin linkinden canlı izleniyordu'

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TBMM Genel Kurulu'nda, Ekrem İmamoğlu tartışması yaşandı.

İstanbullu karla mücadele ederken CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, İngiliz büyükelçi ile bir balıkçıda ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun sorumsuzluğunun üzerini örtmek isteyen muhalefet, MOBESE görüntülerini kimin servis ettiğini bahane olarak öne sürdü.

Genel Kurul'da gündem dışı söz alan MHP Grup Başkanvekili Engin Akçay, "Eleştirilen MOBESE görüntülerini İBB’nin linkinden bütün vatandaşlar canlı izliyordu. Şimdi linki kapatmışlar." dedi.

'Neden makamında görüşmemiştir?'

MHP'li Akçay, CHP'lilerin asıl sorunu örtbas etmeye çalıştığına dikkat ederek, şöyle devam etti:

Asıl üzerinde durulması gereken konuyu gözden uzak tutmamak gerekir. Asıl izah edilmesi gereken konu balıkçıda çekilen fotoğraflardır. İstanbullu kar altında mağdurken bir belediye başkanı 4 saatini neden bu büyükelçiyle görüşmeye ayırır? Ayrıca neden makamında görüşmemiştir?