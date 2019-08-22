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MHP’li aday Adayı, Başkanın üzerine araç sürme iddialarına cevap verdi

Karabük’ün Yenice ilçesi Yortan beldesinin MHP’li Belediye Başkanı Ali Şık’ın üzerine araba sürdüğü iddia edilen belediye başkan aday adayı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 23:44
MHP’li aday Adayı, Başkanın üzerine araç sürme iddialarına cevap verdi

Karabük’ün Yenice ilçesi Yortan beldesinin MHP’li Belediye Başkanı Ali Şık’ın üzerine araba sürdüğü iddia edilen belediye başkan aday adayı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.


Yortan beldesinde 31 Mart yerel seçimlerinde MHP’den Belediye Başkanlığına seçilen Ali Şık’ın üzerine araç sürdüğü belirtilen 31 Mart seçimlerinde MHP’den Yortan Belediye Başkanlığına aday adayı olan Ekrem Dereli, sosyal medya hesabından olaya dair açıklama yaptı. Dereli, aracıyla caddede ilerlediği sırada müsait park yerini görünce yanaşmaya karar verdiğini belirterek, “Malum şahsı görünce aynı hızla manevra yaparak yoluma devam ettim. Niyetim sadece onunla göz göze gelmemekti. Kamera kayıtlarında da görüldüğü gibi ne taciz ne de üzerine sürmek gibi bir niyetimin olmadığı açıkça görülmektedir. Pireyi deve yapma maksadı ile rakibi olmayan malum şahsın şikayeti sonrası basına verdiği demeçle mağdur rolüne bürünerek Yortan, Yenice ve Karabük’ümüzün huzurunu bozacak davranışlarda kimsenin hakkı yok diye belirtmiş. Ben ifademi verdim akabinde hemen serbest bırakıldım” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 23:44
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