MHP’den yasa teklifi: FETÖ’cü hakimlerin kararları yeniden gözden geçirilsin

TBMM'de Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Hâkimler ve Savcılar Kurulu bütçeleri üzerine konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, 15 Temmuz 2016'da Türk devletinin başına tarihin en büyük ihanetinin geldiğini, Türk devletinin en büyük ihanetle karşılaştığını söyledi. FETÖ'yü uzun uzun tarif etmeye, izah etmeye gerek olmadığını kaydeden Yıldız, "Neresinden bakarsanız bakın FETÖ bir istihbarat yapılanmasıdır" dedi.

"Bu durum hukuk devletine yakışmaz, sürdürülmesi de mümkün değildir"

Örgütün hiyerarşisine bağlı hâkim ve savcıların adli sistem içerisinde bilerek, isteyerek derin yaralar açtığını vurgulayan Yıldız, şunları söyledi:

"Terör örgütü üyesi hâkimlerin Türk milleti adına karar vermedikleri açık olarak belirtildiği yerde, yapmış oldukları yargılamalar nasıl değerlendirilecektir? Tüm bu sebepler göz önüne alındığında FETÖ mensubu hâkim ve savcıların imzası bulunan tüm kararlar ve dava dosyaları yeniden denetlenmek zorundadır, bu konuda zaruret vardır. 15 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla ortaya çıkan bu durumun tarihte eşi ve benzeri görülmemiştir, evet, bu durum gerçekten nevi şahsına münhasır bir durumdur. Terör örgütü üyesi, hâkim ve savcı sıfatını kaybetmiş bu kişiler hukuk ve adalete aykırı kararlar vermişler ancak bu kararlar hâlen icra ve infaz edilmektedir. Yeniden yargılanma yolunun açılması talebimiz bazen kaosa sebep olabilir, bazen iş yoğunluğu, bazen dava dosyalarının çokluğu bahaneleriyle görmezden gelinmektedir. Bu durum hukuk devletine yakışmaz, sürdürülmesi de mümkün değildir çünkü hak aramayı yaşam biçimine dönüştürmeyen üşengeç ve duyarsız insanların çoğunlukta olduğu toplumlar hiçbir şekilde ilerleyemez, gelişemez ve her alanda geri kalır".

"Söz konusu kararların tamamı mutlaka yeniden incelenmelidir"

FETÖ'nün yargı gücünü silah olarak kullandığı konusunda toplumun mutabakat halinde olduğunu kaydeden MHP'li Feti Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki, kurulan bu kumpaslar, verilen kararlar ne olacaktır? On dört yıl içerisinde verdikleri kararlar, yerli yerinde durmaktadır. Artık bir şeye kesin olarak karar vermek zorundayız, eğer bu, FETÖ'cü hâkimlerin verdikleri kararlar hukuka, adalete aykırıysa bunun ortadan kaldırılması için gerekli tüm hukuki yollar acilen hayata geçirilmelidir. Söz konusu kararların tamamı mutlaka ama mutlaka yeniden incelenmelidir.

"Yargılanmanın yenilenmesi taleplerinin hemen hemen tamamı reddilmekte"

Bunun için Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 311'inci maddesinde düzenlenen yargılamanın yenilenmesi müessesesinin mevcut haliyle bu işin içinden çıkmamız mümkün değildir. Bu yalın gerçek ortadayken —uygulamayı üzülerek belirteyim- tüm müracaatlar yani yargılamanın yenilenmesi taleplerinin hemen hemen tamamı reddedilmektedir. Ben İstanbul'da kırk yıl ceza avukatlığı yaptım, yüzlerce müracaatımdan ancak birkaç tanesi kabul edilmiştir mahkemeler tarafından.

"CMK'ya geçici madde ekleyerek zorunlu hale getirilmeli''

Bunun için bu yargılamanın yenilenmesinde 311'inci maddeye geçici bir ek madde ekleyerek FETÖ'cü hâkimlerin imzası bulunan kararlar başka bir şeye gerek görmeden zorunlu olarak yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılmalıdır, başka türlü bu işin içinden çıkamayız. Adalet bu yönüyle de siyasi bir meziyettir. Unutmayalım, adaletin bulunmadığı yerde herkes suçludur. Maddi hakikate ve adalete ulaşmak için bahsedilen kararlarla ilgili olarak zorunlu yeniden yargılama yolu geciktirilmeden açılmalı".

MHP yeniden yargılama konusunda yasa teklifi verecek

MHP'li Feti Yıldız, bu konuda bir yasa teklifi de hazırlayacaklarını ifade ederek, "Bu konuyla ilgili yakında sunacağımız kanun teklifini bütün partilerin samimiyetle desteklemesini bekliyoruz" dedi.