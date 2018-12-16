MHP'den velayet ve nafaka çıkışı: Bir an önce bu sorunları çözelim

TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçeleri üzerinde MHP milletvekilleri görüşlerini dile getirdi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "Ne yaparsak yapalım Türkiye'de evlilikler azalıyor. Buna karşın boşanmalar artıyor." diye konuştu.

TÜİK verilerine göre 2017'de evlenmelerin yüzde 4 azaldığına, boşanmaların ise yüzde 2 arttığına dikkati çeken Aycan, 2017'de boşanma sayısının 128 bin 400 olduğunu kaydetti.

"Sokakta kavga var, kadın cinayeti var." diyen Aycan, boşanmaların başlı başına bir sorun teşkil ettiğini ancak çocuklu ailelerin boşanmasının daha da önemli olduğunu ifade etti.

Çocuklu ailelerin boşanması sonrasında velayet ve nafaka sorunu yaşandığını, çocukların icralık hale gelmesinin söz konusu olduğunu dile getiren Aycan, "Konuyla ilgili MHP Grubu olarak Meclise kanun teklifi verdik. Bunun bir an önce gündeme getirilmesini bekliyoruz ya da siz teklif verin, sizin teklifinizi konuşalım ama bir an önce bu sorunları çözelim." dedi.

'Boşanabilirsiniz ama annelik, babalık ebedidir'

Medeni Kanunu'na göre, boşanmanın ardından velayetin tek başına anne veya babadan birine verildiğini, bunun haksızlık olduğunu söyleyen Aycan, şöyle devam etti:

"Boşanabilirsiniz ama annelik, babalık ebedidir. Kimseye 'Çocuğundan vazgeçin.' diyemezsiniz. Dünyanın geldiği nokta budur. Bizim Medeni Hukukumuz ise çocuğun velayetini tek taraflı veriyor. Bunun kaldırılması lazım. Kadın kutsaldır, cennet annelerin ayağı altındadır ama babalar da kötü insanlar değildir. Hepsini peşinen kötü olarak kabul etmek ve çocuğundan vazgeçmesini istemek de hak değildir."