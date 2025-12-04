MHP'den üniversite öğrencilerine ÖTV ve KDV muafiyeti için kanun teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), yükseköğretim öğrencilerine yönelik önemli bir mali düzenleme teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıdı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir imzasıyla sunulan kanun teklifi, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunlarında değişiklik yapılmasını amaçlıyor.

Teklifin gerekçesinde, özellikle pandemi döneminde yaygınlaşan ve kalıcı hale gelen uzaktan ve hibrit eğitim modellerinin, yükseköğretim öğrencilerinin temel teknolojik donanıma sahip olmasını zorunlu kıldığı vurgulandı.

CİHAZ FİYATLARI CİDDİ ÖLÇÜDE ARTTI

Gerekçede, döviz kuru artışları ve küresel ekonomik daralmanın etkisiyle teknolojik cihaz fiyatlarının ciddi oranda yükseldiğine dikkat çekildi.

Bu durumun öğrenciler ve aileleri üzerinde büyük bir mali yük oluşturduğu belirtilirken, pek çok öğrencinin ders materyallerine, güncel akademik kaynaklara erişmekte ve ödevlerini hazırlamakta zorluk çektiği ifade edildi. Bu zorlukların, eğitimde fırsat eşitliği ilkesini doğrudan olumsuz etkilediği kaydedildi.

DEVLETİN GENÇLERE VERDİĞİ DEĞERİN SOMUT YANSIMASI

Teklif, eğitim hakkının etkin bir şekilde kullanılabilmesi için çağın gerektirdiği altyapının şart olduğunu savunuyor.

Bu vergi muafiyetinin, "devletin gençlere ve eğitime verdiği değerin somut bir yansıması" olacağı belirtildi. Uzun vadede ise ülkenin beşeri sermayesinin güçlenmesine, nitelikli işgücü kapasitesinin artmasına ve dijital dönüşüm stratejilerinin hızlanmasına katkı sağlayacağı kaydedildi.

TEKLİFİN ŞARTLARI BELİRLENDİ

Kanun teklifiyle getirilmesi öngörülen düzenlemenin şartları ise şu şekilde: