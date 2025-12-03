Kura töreninde ismi çıktı, ama hiç istifini bozmadı! Erdoğan’dan o savcıya gülümseten sözler

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile savcı adaylarından biri arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Hakim ve savcı adaylarına "Adaletin tecellisi için vicdanı hür, aklı hür birer vatan evladı olarak fedakarca çalışacaksınız" nasihatini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kura çekiminde savcı adaylarından birinin ismini okuyarak "Batuhan Akbulut... Şebinkarahisar... Nerede Batuhan?" ifadelerini kullandı.

Bir süre savcı adayını göremeyen Erdoğan, "Batuhan gitmeye niyetin yok galiba... Hayırlı olsun" dedi. Erdoğan'ın bu sözleri salondakileri güldürdü.