Daha iktidara gelemeden ayrıştılar! Davutoğlu ve Babacan ittifakında asgari ücret çatlağı

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Grup toplantısındaki açıklamalarla liderlerin asgari ücrete farklı açıdan baktıkları ortaya çıktı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, asgari ücretin enflasyon karşısında eridiğini kaydederek, "Önce bu asgari ücreti, bugünün rakamlarına getirin. O çok bilmiş TÜİK'e bir sorun; istatistik, rakam biliyor mu? Hem TÜRK-İŞ hem de HAK-İŞ'e söylüyorum; sizin göreviniz iktidarla bir tiyatro oynamak değil, işçinin hakkını korumaktır, koruyun. Direniyoruz görüntüsüyle, önce direnir gibi yapacaksınız sonra da önünüze gelen rakamı kabul edeceksiniz. Böyle riyakarlık olmaz. Şu an bu kayıplar eklendiği zaman, asgari ücretin brüt 33 bin 827, net olarak ise 28 bin 766 lira seviyesinden müzakerenin başlaması lazım. Nominal asgari ücretle değil, gerçek rakamlarla müzakerelere başlamalısınız. Ben hesabın detayına girmeden söyleyeyim; asgari ücret brüt 40 bin, net ise 35 bin liradan aşağı olmaması lazım" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da yaptığı açıklamada “Asgari ücretteki artışın en az yüzde 50 olması lazım. Yüzde 50'den az bir artış hakka da vicdana da sığmaz” ifadelerini kullandı.

2026 yılında geçerli olacak asgari ücrete dair önerisini paylaşan Babacan yüzde 50 zammın yanında temmuz ayında ara zam yapılması gerektiğini de dile getirdi.

İki genel başkanı aynı grup toplantısındaki asgari ücrete dair farklı fiyat vermeleri vatandaşında kafasını karıştırdı.