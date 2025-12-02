Koruma görüntüleri sonrası bakanlık harekete geçti! Cizre’de inceleme başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, Cizre’de düzenlenen bir sempozyuma ait koruma görüntülerinin kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından derhal inceleme süreci başlattığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen bir sempozyumdaki koruma görüntülerine ilişkin inceleme başlatıldığını ve konuyla ilgili 2 müfettişin görevlendirildiğini bildirdi.
Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Cizre'de düzenlenen bir sempozyumla ilgili 'koruma görüntülerinin' kamuoyuna yansımasıyla birlikte, görüntülerle ilgili inceleme başlatılmış, sonrasında da konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Gündem
İçişleri Bakanı Yerlikaya Mısır’da! Öncelikli konu: İnsani yardımların Gazze’ye daha hızlı ulaşması