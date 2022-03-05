MHP'den S-400 açıklaması

MHP'nin 'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' etkinliği kapsamında Bursa'nın Nilüfer ilçesinde toplantı düzenlendi.

Toplantıya MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Bursa milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı ile çok sayıda partili katıldı.

Sezai Temelli'nin sözünü hatırlattı

Toplantıda konuşan Büyükataman, "31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP-İP-HDP ortaklığı ete kemiğe bürünmüştür. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin 'Yavaş ve İmamoğlu bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir' sözleri hafızalardaki yerini korumaktadır. 18 Ekim 2021 Pazartesi akşamı ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından Osman Kavala'nın serbest bırakılması hususunda bir açıklama yapılmış, 9 devletin büyükelçisi de bu açıklamaya iştirak ederek devam eden bir davanın failiyle ilgili Türkiye'ye hukuksuz bir çağrıda bulunmuştur. Bağımsız yargıya müdahale teşebbüsüne karşı çıkması gerekirken aynı talebi Kılıçdaroğlu da ısrarla seslendirmiş, İP Başkanı da her zamanki gibi Kavala'ya dolambaçlı sözlerle yeşil ışık yakmıştır. Böylece zilletin kimlerden emir aldığı, akıl babaları bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Kılıçdaroğlu'nun 'İstanbul Kanalı' ile ilgili yabancı ülkelerin Türkiye'deki büyükelçilerine yolladığı rezil mektup da unutulmaması gereken bir alçaklıktır. Türkiye'nin iç meselesi olan bir konunun yabancılara şikayet edilmesi Atatürk'ü suiistimal etmek için ağzından düşürmeyenlerin gerçek yüzünü göstermektedir" dedi.

'Bunun adı ihanettir, mandacılıktır'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte olup 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile iş tutan İYİ Parti lideri Akşener'in 'S- 400 hava savunma sistemleri' ile ilgili açıklamasına da değinen Büyükataman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, 2012 yılında hava sahasını korumak maksadıyla patriot almak için tüm adımları atmış ancak NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız ABD, Türkiye'yi bu sistemlerden mahrum bırakmıştır. ABD'nin eski başkanı Trump bile Türkiye'nin haklılığını ortaya koyan cümleler sarf edebilmişken Türkiye'deki ihanet korosu bir türlü Türkiye'den yana tavır koyamamaktadır. Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıda Rusya'nın, Ukrayna hava sahasını kendi hava sahası gibi kullanmasıyla hava savunma sistemlerinin değeri bir kez daha anlaşılmıştır. İP ve CHP ise Türk milletinden özür dilemek yerine aynı kelimelerle ve sıcağı sıcağına Türkiye'yi hedef almıştır. Önce İP Başkanı, ardından da CHP'nin gamlı baykuşu Faik Öztrak devlet ciddiyetinden uzak bir şekilde verdikleri beyanlarda S-400'lerin acilen iade edilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. ABD'ye 'Neden partriotları vermiyorsun? F-35 savaş uçağı projesinden Türkiye'yi hangi hakla çıkartıyorsun ve parasını ödediğimiz uçakları bize nasıl oluyor da teslim etmiyorsun?' diyemeyen zilletin, tek hava ve kara savunma sistemi; ABD ve AB'nin kendilerine bahşedeceği iktidarlarında Türkiye'ye kimsenin saldırmayacağı kandırmacasıdır. Bunun adı ihanettir, bunun adı mandacılıktır."

İsmet Büyükataman