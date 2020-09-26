MHP’den Millet İttifakı’na zehir zemberek sözler

MHP Karaman İl Başkanlığı’nın 13. Olağan Kongresi yapıldı. Kongrede, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’na ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Millet İttifakı’nın dış politikadaki tavrını eleştiren Mustafa Kalaycı, Türkiye’nin hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla uğraştığını hem de Doğu Akdeniz’den Libya’ya, Kıbrıs’tan Ege’ye, Irak’tan Suriye’ye kadar pek çok sorun baskıya karşı mücadele verdiğini belirtti. Kalaycı, Türkiye’nin milli güvenliğini ve geleceğini ilgilendiren birçok gelişme yaşanırken, CHP ve “yedeklerinin” siyasi polemiklerle vakit geçirdiğini söyledi. Kalaycı, Millet İttifakı’nın siyasi polemiklerle uğraşmasının, Türkiye sevdasından ne kadar mahrum olduklarının göstergesi olduğunu ifade etti.

“Hepsi aynı yolun yolcusu”

“HDP, CHP, İP, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan alayı birbirine ulanmış hepsi aynı yolun yolcularıdır” diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, partilerinin ismi farklı olsa da söylemlerinin aynı olduğunu vurguladı. Millet İttifakı’nın sürekli felaket tellallığı yaptığını vurgulayan Mustafa Kalaycı, “Krizi, karmaşayı, kaosu tahrik ve teşvik ediyorlar. Karanlık bir kampanya yürütüyorlar” dedi.

“Türkiye geriye dönmeyecek”

Millet İttifakı’nın sürekli parlamenter sisteme geri dönmek için çağrı yaptığını hatırlatan Kalaycı, “Güçlendirilmiş bir parlamenter sistem diyorlar, boş konuşuyorlar. Türkiye geriye dönmeyecektir” diye konuştu.

Demirtaş eleştirisi

Muhalefetin, 6-7 Ekim olaylarının azmettiricisi terörist yandaşı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini istediklerini de anımsatan MHP’li Kalaycı, “Bunların dillerinde hep Demirtaş var. Tahliyesini istiyorlar, kahvaltı muhabbeti yapıyorlar, utanmadan şeref madalyasına layık görüyorlar. Demirtaş kim? Terör örgütü yöneticiliği, terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik, halkı kanunlara uymamaya tahrik, suçu ve suçluyu övme gibi suçlardan tutuklu. Bebek katili terörist başı heykelini dikeceğini söyleyen 54 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6-7 Ekim kalkışmasının azmettiricisi, teröristleri kazdıkları çukurlara gömdüğümüz ama 793 kahramanımızı şehit verdiğimiz hendek terörünün azmettiricisi” ifadelerini kullandı.

“Şehitlerimizden utanın, yazıklar olsun”

Demirtaş ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki kahvaltı rezaletine de değinen Kalaycı, “Ne kahvaltısı? ne madalyası ya! Bari Allah’tan korkun şehitlerimizden utanın yazıklar olsun size” dedi.

TTB’ye sert çıktı

Vesayetçi Türk Tabipler Birliği (TTB) yönündeki tartışmalara da değinen MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, “Yine bunlar terörle mücadelede her operasyona karşı çıkan savaş diye, halk sağlığı sorunu diye bir kez olsun şehitlerimizi ağzına almayan teröriste ödül veren Türk Tabipler Birliği yönetiminin yanında saf tuttular.” değerlendirmesinde bulundu.

Milletin, yaşanan her şeyin farkında olduğunu söyleyen MHP’li Kalaycı, Cumhur İttifakı’nın yoluna ve Türkiye hizmetine azim, inanç ve imanla devam ettiğinin altını çizdi. MHP’li isim, Cumhur İttifakı’nın, Türkiye’nin milli birliğini, tarihsel haklarını, ekonomik menfaatlerini ve iç barışı temin etme yolunda kararlı ve yeminli olduğunu da ifade etti.