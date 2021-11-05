MHP'den Lütfü Türkkan'a çok sert tepki! 'Bu lafı sana yedirmek Türk Milleti'nin boynunun borcu'
MHP'den, şehit yakını bir vatandaşın kız kardeşine küfür ederek ahlak yapısını ortaya koyan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a çok sert tepki geldi.
Yeniakit.com.tr
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'deki esnaf ziyaretinde HDP ile ilişkisi sebebi ile Meral Akşener'i eleştiren şehit yakını bir vatandaşın kız kardeşine küfür etmesi, İP'lilerin ahlak yapılarını ortaya koyarken, HDP ile kurdukları sıkı bağı da gözler önüne serdi.
İP'li Türkkan'a en sert tepki MHP'den geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan eski Ülkü Ocakları Başkanı, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "Bu sözü sana yedirmek Türk milletinin boynunun borcudur." dedi.
'Şehitlerimizin ahı yerde kalmaz'
MHP'li Olcay Kılavuz'un mesajı şöyle:
"Lütfü Türkkan!!!
Bu kalleşliğini unutmayacağız!
Bu sözü sana yedirmek Türk milletinin boynunun borcudur!..
Şehitlerimizin ahı yerde kalmaz.
Bu sözünün bedeli de yanına kalmaz!
İhanetinde boğulacaksın.
Yazıklar olsun!!!"