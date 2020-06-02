MHP’den kısa çalışma ödeneğinin 3 ay daha uzatılması talebi

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, kısa çalışma ödeneğinin 3 ay daha uzatılmasını talep etti.

TBMM Genel Kurulunda konuşan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan, Malatya için ilk etapta kısa çalışma ödeneğinin 3 ay daha uzatılmasını talep etti. Milletvekili Fendoğlu, “Salgın nedeniyle bütün dünyada olduğu gibi Türkiye ve bu kapsamda Malatya’da üretim, dağıtım ve ticaret faaliyetlerinin durma noktasına gelmesi, işsizlikte kalıcı ciddi artışlara neden oldu. Anılan destek programlarından geçici destek alan bu kişiler 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren doğal olarak işsiz kalacaklar ve işsizler ordusuna katılacaklar. Malatya’da salgın öncesi 52 bin olan işsiz sayısı 100 binlere varabilir. Dolayısı ile üretim ve ticaret alanındaki canlanmanın ve normale dönmenin kısa vadede gerçekleşmesinin Karşılığı olmayan bir iyimserlik olacağını, İşsizliğin geniş halk kesimlerinde geçim sorununu derinleştireceğini, Bu durumun yaratabileceği mağduriyetlerin geçici olarak önlenebilmesi için ilk etapta kısa çalışma ödeneğinin 3 ay daha uzatılması Sayın Bakanımızdan talebimizdir" dedi.

Fendoğlu, İŞKUR verilerine göre Malatya’da salgın sürecinde kısa çalışma ödeneği, nakit ücret desteği ve işsizlik ödeneği kapsamında 37 bin 640 çalışana ödeme yapıldığına da dikkat çekti.