0553 313 94 23

MHP'den İyi Parti iddiası: Dönecekler

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İyi Partilileri işaret ederek, ''Büyük bir çoğunluk tekrar kendi yuvaları Milliyetçi Hareket Partisi'ne geleceklerdir, döneceklerdir'' diye konuştu.

03 Temmuz 2018 Salı 13:13
MHP'den İyi Parti iddiası: Dönecekler

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, partisinden ayrılıp İyi Parti'ye katılan kişileri kastederek "Büyük bir çoğunluk tekrar kendi yuvaları Milliyetçi Hareket Partisi'ne geleceklerdir, döneceklerdir" dedi.

Akçay, partisinin Kula ilçe teşkilatına teşekkür ziyaretinde bulundu. Burada yaptığı konuşmada sistem değişikliğinin ülke için olumlu sonuçlar getireceğini söyleyen Akçay, 'seçimlerden önce hedefledikleri iki durumun gerçekleştiğini, bunlardan birincisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi, ikincisinin de Cumhur İttifakı'nın ve MHP'nin Meclis'te güçlü bir şekilde yer alması olduğunu' ifade etti.

'BUYURSUNLAR ÖVÜNSÜNLER'

Partilerinden ayrılanların tekrar MHP'ye döneceğini savunan Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha evvel, 'ben Cumhurbaşkanı olacağım, ben Başbakan olacağım, Meclis'te de çoğunluk olacağız' söylemleri, medya desteği ile yapılan seçim propagandasıdır. Bunların aldıkları netice de kendileri bakımından hüsran olmuştur. Övünecekleri, elde ettikleri bir başarı da yoktur. Ancak Milliyetçi Hareket Partisinden ne kadar oy kopartabilirlerse o kadar kopartmakla övüneceklerse buyursunlar övünsünler. Fakat büyük bir çoğunluk tekrar kendi yuvaları Milliyetçi Hareket Partisi'ne geleceklerdir, döneceklerdir."

'MHP'nin Türk siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ve daha da güçlenecekleri' görüşünü dile getiren Akçay, yeni sistemin sağlamlaşması için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 13:13
  1. MHP
  2. İyi Parti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minik Leyla'dan gelen acı haber sonrası Fenerbahçe paylaşım yaptı
    1. Minik Leyla'dan gelen acı haber..
    2. Endonezya'da feribot faciası: 4 ölü
    3. 'İspanya'yı elersek kadın elbisesi..
    4. Muharrem İnce'nin kurultay çarkı!
    5. Osmaniye Ticaret odasına silahlı..
    6. Irak'tan PKK açıklaması: Türkiye'ye..
    7. Eksik primi olanlara emeklilik yolu!..
    8. Sadece Hatay'da yaşıyor! Değeri ise..
    9. Rıza Çalımbay, Fenerbahçeli yıldıza..
    10. Sakarya lise 2018 2019 taban..
    11. PKK'nın ilaç tedarikçilerine büyük..
    12. Büyükçekmece'de olaylı yıkım! Yaralı..
    13. MHP'den İyi Parti iddiası: Dönecekler
    14. Atletico Madrid forması giyen Mensah..
    15. Trabzon lise taban puanları 2018..
    16. Leyla'nın ölümüyle ilgili son dakika..
    17. En düşük memur ve emekli maaşları..
    18. Van lise taban puanları 2018
    19. Tunceli'de sıcak temas!
    20. İstanbul Emniyeti'nde terfi dönemi
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor
    FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor