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MHP'den ittifak hamlesi! İsimler belli oldu

MHP'de Genel Başkan Yardımları Semih Yalçın le Sadir Durmaz ittifak görüşmeleri için resmen görevlendirildi.

30 Eylül 2018 Pazar 15:49
MHP'den ittifak hamlesi! İsimler belli oldu

MHP'de Genel Başkan Yardımları Semih Yalçın le Sadir Durmaz  AK Partiile ittifak görüşmeleri için resmen görevlendirildi.

AK Parti ve MHP arasındaki ittifak görüşmesi yapmıştı

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ittifak görüşmesi yapmıştı.

Erdoğan ve Bahçeli'nin bir araya gelmesi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ittifak görüşmesi için bir araya gelmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 15:49
  1. MHP Genel Başkanı
  2. MHP
  3. AK Parti
  4. ak parti mhp

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