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MHP'den istifa etmişti... Büyükşehir Belediye Başkanı İYİ Parti'ye geçti

Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti'ye geçti. Kocamaz, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Meral Akşener'le görüştü.

03 Aralık 2018 Pazartesi 22:29
MHP'den istifa etmişti... Büyükşehir Belediye Başkanı İYİ Parti'ye geçti

MHP'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti'ye geçti.

Kocamaz'ın İYİ Parti rozeti takacağı öğrenildi

Yerel seçimler yaklaşırken siyaset arenasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. MHP'den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti'ye katılma kararı aldı. Kocamaz'ın yarın İYİ Parti'nin Meclis Grup toplantısında parti rozeti takacağı öğrenildi.

Meral Akşener'le görüştü

Kocamaz'ın İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Meral Akşener'le görüştüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 22:29
  1. Mersin
  2. Burhanettin Kocamaz
  3. Mersin Büyükşehir Belediyesi

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  • Yunus 16 Yunus 16 25 dk önce
    FETÖ KOKUSU GELİYOR. SİYASİ FETÖ CÜLER NE ZAMAN TUTUKLANIP YARGILANACAK? SEÇİMDEN SONRA MI? KAÇ SEÇİMDİR BEKLİYORUZ. BU SEÇİM SON OLSUN.
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