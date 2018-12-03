MHP'den istifa etmişti... Büyükşehir Belediye Başkanı İYİ Parti'ye geçti
Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti'ye geçti. Kocamaz, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Meral Akşener'le görüştü.03 Aralık 2018 Pazartesi 22:29
MHP'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti'ye geçti.
Kocamaz'ın İYİ Parti rozeti takacağı öğrenildi
Yerel seçimler yaklaşırken siyaset arenasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. MHP'den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti'ye katılma kararı aldı. Kocamaz'ın yarın İYİ Parti'nin Meclis Grup toplantısında parti rozeti takacağı öğrenildi.
Meral Akşener'le görüştü
Kocamaz'ın İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Meral Akşener'le görüştüğü bildirildi.
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