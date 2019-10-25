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MHP’den ihraç edilen vekilden Ali Babacan açıklaması!

MHP'den ihraç edilen Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, hakkında çıkan yeni parti iddialarına ilişkin konuştu.

25 Ekim 2019 Cuma 15:39
MHP’den ihraç edilen vekilden Ali Babacan açıklaması!

MHP'den ihraç edilen Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, hakkında çıkan yeni parti iddialarına ilişkin konuştu.

Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın kuracağı partiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erhan Usta, ortada henüz bir şey olmadığını belirterek yeni partilerin kurulması halinde gelebilecek teklifleri değerlendirebileceklerini söyledi.

Millete hizmet edilecek her safta yer alabileceğini belirten Usta, "Esas olan memlekete hizmettir. Bizim memleketimize hizmetten başka bir düşüncemiz olamaz. Türkiye'nin kötü gidişatına dur diyebilecek, milletimize hizmet edebileceğine inandığımız saflarda yerimizi almaktan çekinmeyiz. Ancak şu an bunları konuşmak çok erken.zamanı geldiğinde bu konuları paylaşacağız." dedi.

 

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 15:39
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YORUM YAZ

  • İdo1 İdo1 6 sa önce
    Tabi canım tabii biz sizi bilmezmiyiz milletden başka hiççç bir şeydüşünmezsiniz hele şu yeni parti sevdalıları yatarlar kalkarlar illede millet illedemillet aşıklar millete yahumilleti düşünmektenAllahı düşünmeyi bilem unuttular dedim ya aşıklar millete.
  • İbrahim alkılıç İbrahim alkılıç 10 sa önce
    Tekliflere açığız abi!
  • körfezlikörfezli11 sa önce
    konuşmak erken değerlendirme yapıyorum ulan lavuk hangi parti balya balya fazla parayı verirse o takıma pardon o partiye 
  • CabirCabir12 sa önce
    İŞSİZ milyonlar Babacan'ı bekliyor.
  • Leyla Leyla 12 sa önce
    Ulan koyun can derdinde kasap et derdinde .biz ülke olarak savaş durumundayız birkaç... parti derdindeler.
  • AHMETAHMET12 sa önce
    ne olur artık şu ciğeri beş para etmezlerin reklamını yapmayın

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