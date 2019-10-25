MHP’den ihraç edilen vekilden Ali Babacan açıklaması!

MHP'den ihraç edilen Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, hakkında çıkan yeni parti iddialarına ilişkin konuştu.

Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın kuracağı partiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erhan Usta, ortada henüz bir şey olmadığını belirterek yeni partilerin kurulması halinde gelebilecek teklifleri değerlendirebileceklerini söyledi.

Millete hizmet edilecek her safta yer alabileceğini belirten Usta, "Esas olan memlekete hizmettir. Bizim memleketimize hizmetten başka bir düşüncemiz olamaz. Türkiye'nin kötü gidişatına dur diyebilecek, milletimize hizmet edebileceğine inandığımız saflarda yerimizi almaktan çekinmeyiz. Ancak şu an bunları konuşmak çok erken.zamanı geldiğinde bu konuları paylaşacağız." dedi.