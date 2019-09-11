MHP’den Hekimhan’a çıkarma

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar Hekimhan ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar ile buluştu.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar ve İl yönetim kurulu üyeleri Malatya’nın Hekimhan ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Hekimhan’a girişte kalabalık bir konvoyla karşılanan MHP heyetinin ilk durağı, Hizmete yeni açılan Hekimhan Devlet Hastanesi oldu. Başhekim Yardımcısı Dr.Hulusi Şahin ile hastanenin sıkıntıları ve sorunları hakkında istişarelerde bulunan Fendoğlu ve Avşar daha sonra Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir’i makamında ziyaret etti.

Burada da ilçe hakkında sorun ve sıkıntılar dile getirilirken İl Başkanı Bülent Avşar, Hekimhan’ın sorunlarını kendi sorunları olarak gördüklerini ifade ederek, "Milletvekilimiz ve tüm teşkilatımız ile birlikte göreve geldiğimiz günden bu yana ilçelerimizin sorunları ile hemhal olduk. Bundan sonra da Milliyetçi Hareket Partisi kadroları, tüm ilçelerimizin ve vatandaşlarımızın sorunlarını sorunlarımız olarak görmekte ve ivedi bir şekilde çözüm odaklı halletme olayına girmekteyiz” ifadelerini kullandı.

MHP heyeti daha sonra Malatya Turgut Özal Üniversitesi Hekimhan kampüsünü de ziyaret etti. Yüksekokul Müdürü Öğretim Görevlisi Abdulkadir Pektaş ile üniversitenin gelecek projeleri hakkında konuşan Fendoğlu ve Avşar daha sonra maden diyarı Hekimhan’da Madencilik sektöründe faaliyet gösteren şirketlere de nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Şirket çalışanlarının sıkıntılarını dinleyen MHP heyeti şantiyede bir takım gezilerde gerçekleştirdi.

MHP Malatya İl Başkanı Avşar ve MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu daha sonra Hekimhan ilçe merkezine geçerek burada MHP İlçe Başkanlığında teşkilat mensupları ile bir araya geldi.

İl Başkanı Avşar, burada yaptığı konuşmada MHP’nin gelenekli bir hareket olduğunu dile getirerek, "Bir parti kuruluyor bir parti ölüyor. Siyasi tarihimiz adeta bir partiler mezarlığı. MHP’yi de bu mezarlığa göndermek isteyenler hep olmuştur. Ama mezarlık onlarla doludur. Halkın büyük kesiminin oylarını alan partilerden bugün eser bile yoktur. Ama MHP her daim vardır, bizlerin mücadelesiyle de var olacaktır.” diye konuştu.