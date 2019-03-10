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MHP’den gövde gösterisi

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık ve MHP Düzce Teşkilatı gövde gösterisi yaptı.

10 Mart 2019 Pazar 15:34
MHP’den gövde gösterisi

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık ve MHP Düzce Teşkilatı gövde gösterisi yaptı.

 

31 Mart Yerel Seçimler öncesinde çalışmalarına yoğun mesai anlayışı ile devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Koçyazı Mahallesi Metek Toki’ye çıkarma yaptı.

 

Koçyazı Mahallesi çıkarmasına MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık’a Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Abdullah Bahadır Alperen, MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, MHP Düzce İl ve İlçe Yönetim Kurucu Üyeleri, MHP Düzce Kadın Kılları Üyeleri, MHP Ülkü Ocakları Üyeleri ve Partililer katıldı. MHP Düzce İl Binası önünde toplanan partililer konvoy halinde Koçyazı Mahallesine çıkarma yaptılar. Onlarca aracın katıldığı konvoyda görünmeye değer görüntüler kaydedildi. Koçyazı Mahallesi Metek Toki’de oturan Düzceli vatandaşlar teker teker ziyaret edilerek destek istendi. Evlerin kapıları çalınarak Erdoğan Bıyık’ın broşürleri verildi.

 

Metek Toki ziyaretinin ardından konvoy Akçakoca Yolu üzerinde yeniden yapıldı. Konuralp’in içine giren konvoy araçlarını gören vatandaşlar bozkurt işareti yaparak destek MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık’a destek verdiler. Onlarca aracın katıldığı konvoy Düzce’de gövde gösterisi yaptı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 15:34
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