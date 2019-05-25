MHP’den “Gönül Sofrası” temalı iftar programı

MHP Erzurum İl Başkanlığınca ‘Gönül Sofrası’ temalıiftar programı düzenlendi.

Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, MHP MYK üyesi Adem Yurdigül, Ülkü OcaklarıErzurum İl Başkanı Haktan Genç,İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, MHP Erzurum ilçe başkanları, MHP İl yönetim kurulu üyeleri, TürkavErzurum temsilcisi Ümit Bozkurt, Türkiye Kamusenİl Temsilcisi Mucip Gözeger ve bağlı şube başkanları,Kadın kolları başkanı ve yönetim kurulu, Akademisyen hocalarımız, Basın mensubu arkadaşlarımız ve binlerce dava arkadaşlarımızın katılımıyla iftar programı yapıldı.

İftar sonrasıMHP Erzurum il başkanıNaim Karataş,programa katılan misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür ettikten sonra günün önemine binaen bir konuşma yaptı. İl Başkanı Karataşkonuşmasında yenilenen İstanbul seçimlerine değinerekİstanbul’da yapılan sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantıları ve seçim çalışmaları hakkındabilgilendirmede bulundu. Karataş, teşkilat mensuplarına birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Son olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın kürsüye gelerek misafirleri selamladıktan sonraülke siyasi gündemini ve dış politika hakkında bilgilendirmelerdebulundu. Prof. Dr. Aydın, bu bağlamda İstanbul seçimlerinin çokönemliolduğunusöyledi.

Program sonrası MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataşmisafirleri tek tek uğurladı.