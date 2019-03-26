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MHP'den Golan Tepeleri tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün akşam imzaladığı Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini resmen tanıdığı başkanlık kararına bir tepki de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız’dan geldi.

26 Mart 2019 Salı 21:45
MHP'den Golan Tepeleri tepkisi

Yıldız, yayınladığı mesajda karara tepki gösterdi ve Türkiye’nin beka meselesine dikkat çekti
 
ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi ve Suriye - İsrail sınırında bulunan Golan Tepeleri üzerinde İsrail’in egemenliğini resmen tanıyan karara imza attı. Trump’ın bu kararı, ulusal ve uluslararası kamuoyunda ise büyük tepki topladı. Başta Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Türkiye, Rusya ve İngiltere olmak üzere birçok uluslararası kuruluş ve ülke kararı tanımadığını açıkladı.

Eyyüp Yıldız Beka Sorununu İşaret Etti

Trump’ın büyük tepki toplayan bu kararına bir tepki de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız’dan geldi. Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Golan Tepelerini İsrail'e veren imzayı atıp piyonlarına tanıtmak isteyen Trump, yarın da PYD/YPG'ye devlet kurdurmaya cüret ettiğinde beka sorunu olduğunu idrak etmek için çok geç olacaktır. Biraz zekâ sahibi olan bu yaşananların beka sorunu olduğunu anlar. Tam olarak bu nedenle: Beka için millî karar, Cumhur için istikrar” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 21:45
  1. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız

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