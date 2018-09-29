MHP'den flaş ittifak açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, AK Parti MHP ittifak görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Durmaz, detaylara girilmediğini ve formüllerin oluşturulmadığını belirterek, "Kesin olmamakla birlikte, önce Genel Başkanlar sonrasında da heyetler kendi aralarında görüşür" dedi.