MHP'den flaş ittifak açıklaması
Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, AK Parti MHP ittifak görüşmesine ilişkin, detaylara girilmediğini ve formüllerin oluşturulmadığını ifade ederek, "Kesin olmamakla birlikte, önce Genel Başkanlar sonrasında da heyetler kendi aralarında görüşür" dedi.29 Eylül 2018 Cumartesi 14:29
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, AK Parti MHP ittifak görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Durmaz, detaylara girilmediğini ve formüllerin oluşturulmadığını belirterek, "Kesin olmamakla birlikte, önce Genel Başkanlar sonrasında da heyetler kendi aralarında görüşür" dedi.
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