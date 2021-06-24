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MHP'den firari Dündar'a tepki: Sütü bozuk tetikçi
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Gündem MHP'den firari Dündar'a tepki: Sütü bozuk tetikçi
Gündem

MHP'den firari Dündar'a tepki: Sütü bozuk tetikçi

MİT TIR'larının durdurulması davasında yargılanan firari sanık Can Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP'nin kapatılmasını istedi. Bunun üzerine MHP'li Olcay Kılavuz, firari Can Dündar'ın sözlerine çok sert çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 05:53:00 -
MHP'den firari Dündar'a tepki: Sütü bozuk tetikçi

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada yargılanan firari sanık eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, HDP İzmir İl Binasına düzenlenen saldırının faili üzerinden MHP'ye çeşitli ithamlarda bulundu.

"MHP'nin kapatılsın" diyen firari Dündar'a, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'dan sert sözlerle yanıt geldi.

"Tetikçi, sütü bozuk"

Kılavuz, Dündar'ın sözlerini alıntıladığı paylaşımında, "İradesini emperyalistlere ipotek ettirip Türk’e düşman kesilen, terör örgütü ve uzantıları karşısında demokrasi havarisi kesilip konu MHP olunca ağzından salyalar akan yabancı servislerin tetikçisi, sütü bozuk satılık k**! Elbet bir gün hukuk önünde hesaplaşırız seninle!" ifadelerini kullandı.

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