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MHP'den "erken yerel seçim" duyurusu!

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay, Milliyetçi Hareket Partisi’nin gündeminde erken seçimin olmadığını, ancak hükümet ile yapılacak görüşmeler sonrasında ortak noktaya varılması halinde gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade etti.

03 Temmuz 2018 Salı 18:37
MHP'den "erken yerel seçim" duyurusu!

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti ile ittifak yaptıkları için kendilerine eleştirenlere cevap vererek, "Bizi eleştirenler önce kimlerle ittifak yaptıklarına baksınlar" dedi.  

FETÖ ve terörle mücadelenin devam etmesi için OHAL’in biraz daha sürdürülmesi konusunda görüş bildirdiklerini de belirten Akçay, "OHAL’in uzatılması konusunda görüşlerimizi daha önce ifade etmiştik. Eğer hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın OHAL’in kalkması yönünde bir talebi olsaydı zaten yeni bir tezkere sunulmaması halinde OHAL kendiliğinden kalkmış olacaktı. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, tüm bu FETÖ ve terörle mücadelenin nihayete kavuşturulup başarılı olunması konusunda OHAL’in biraz daha devam etmesinde yarar gördüğümüzü ifade etmiştik. Bizim parti olarak görüşümüz ve kanaatimiz bu yöndedir. Ancak hükümetimiz devletin bütün kurumlarından alacağı somut bilgilerle oluşturacağı bir kanaat, Türkiye adına faydalı olacaktır. Her şey hükümetin takdirinde. Bu OHAL’in maksadı neydi. Bu FETÖ darbe girişimine katılanlarla ciddi bir şekilde mücadele etmekti. Terörle mücadeleyi daha rahat ve kesin sonuç almak için gerçekleştirmekti. Bu amaca makul olarak OHAL olmasa da terörle ve teröristlerle mücadeleyi gerçekleştirmeye yönelik yasal düzenleme ihtiyaçları da olabilir. O tür ihtiyaçlar olduğunda Milliyetçi Hareket Partisi gereken desteği vermeye hazırdır" dedi. 

Partililer ile sohbet ettikleri sırada kendisine sorulan "AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın 3 parti anlaşırsa erken seçim olur" açıklaması ile ilgili görüşlerini de ifade eden Akçay, Milliyetçi Hareket Partisi’nin gündeminde erken seçimin olmadığını, ancak hükümet ile yapılacak görüşmeler sonrasında ortak noktaya varılması halinde gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydetti. 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 18:37
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