MHP'den Engin Altay'ın tehdidine sert cevap: Adileşmeden siyaset yapamıyor!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Semih Yalçın, CHP'li Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli için tehditvari sözlerini Haber7.com'a değerlendirdi.

İşte Yalçın'ın o açıklamaları:

"Adileşmeden siyaset yapamıyor"

Engin Altay adileşmeden siyaset yapamıyor. Daha önce de söyledim. Yaptıkları siyaset değil zaten. Yaptıkları PKK seviciliği, FETÖ muhibbiliği ve HDP sevdalılığı. Engin Altay’ın Genel Başkanımıza dil uzatması CHP sözcülerinin uyguladığı çirkin siyasetin bir tezahürü. Dolayısıyla Engin Altay’ın hakkında soruşturma açılması isabet oldu.

"Siyaset zenneliğine soyunmasın"

Şunu bilmelerini isterim: Her saldırılarında misliyle cevap verilecektir. Bunlara siyaset yapmayı öğreteceğiz. İnşallah bizim öğretmemizden sonra siyaset zenneliğine soyunmaz.

Cumhur ittifakının aldıkları mesafeyi gördükleri için ellerinden gelen her yolu deniyorlar. Esasında bir telaşının işaretidir bu. İnsanları tehdit ediyorlar. Hesap soracağız derken, asıl hesap halk tarafından sandıkta onlara sorulacak. Bunu görmeye başladılar. Bu yüzden böyle davranıyorlar.

Kaynak: Haber7