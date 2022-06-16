MHP'den Davutoğlu'na dikkat çeken soru!

YENİ AKİT / ANKARA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’na sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir soru yöneltti.

Karakaya yaptığı paylaşımda, “Bu, kuşkusuz berbat bir akademisyen, öngörüsüz ve vizyonsuz bir siyasetçi olduğu gerçeğiyle yüzleşmesinden kaçmaktan başka bir şey değildir. Hiç düşündü mü; neden kimse Türk Ahmet demiyor? Neden kendisi bile Türk diyemiyor kendine? Bence asıl soru(n) bu!” ifadelerini kullandı.