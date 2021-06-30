MHP’den CHP’ye sert tepki!

HDP ile kol kola olan CHP’nin bazı belediyelerinde halka hizmet yerine, kin ve nefretle hareket edildiği çoğu kesimin tepkisini çekmeye devam ediyor.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, emek ve eşitlik nutukları atanların icraata gelince işçi kıyımını reva gördüğünü belirtti.

Kılavuz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, son yerel seçimlerden bu yana Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere CHP’li birçok belediyede halka hizmet yerine kinle, nefretle, intikam duyguları ve ideolojik tutumlarla hareket eden anlayışlar görüldüğünü ifade etti.

Seçimlerden önce hiçbir insanı işlerinden etmeyeceklerine dair namus ve şeref sözü veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu söyleminin aksine binlerce insanın ekmeğiyle oynayan, helal rızkına göz koyan, işten çıkarınca dahi işçileri zan altında bırakacak şekilde KOD-29 ile çıkaran, İŞKUR’dan işsizlik maaşı almasını engelleyen bir zihniyetle karşı karşıya olduklarını belirten Kılavuz, "Emek ve eşitlik nutukları atanlar icraata gelince işçi kıyımını reva görmektedir. Lafa gelince işçinin hakkından bahsedenler konu işçinin hakkını vermeye gelince üç maymunu oynamaktadır." diye konuştu.

Sosyal demokrat olmakla övünenlerin kendi belediye çalışanlarına faşizmin alasını uyguladığını dile getiren Kılavuz, şunları kaydetti:

"Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere CHP’li birçok belediyede işçi kıyımı normalleşmiş, sürgünler olağan hale gelmiştir. Performans düşüklüğü gibi sudan bahanelerle hakka ve hukuka uymayan bir biçimde binlerce insanımız işlerinden olmuştur. Pandemi ile beraber işten çıkarma yasağı gelince kısa çalışma ödeneği yoluna başvurulmuş, bir tarafta işçi fazlalığı nedeniyle binlerce işçi mağdur edilirken öte yandan yeni işçi alımları yapılmıştır. Baskılar, sürgünler ve işten çıkarmalar nedeniyle geçiminin derdinde olan belediye çalışanlarımızın aile bütünlükleri bozulmaktadır. Evlerine ekmek götürmekten başka bir gayesi olmayan vatandaşlarımız hiçbir siyasi, insani ve ahlaki değere sığmayan bir anlayışla emeklerinin karşılığını almaktan mahrum bırakılmıştır. Açmış oldukları davaları kazanmalarına rağmen işlerine iadesi sağlanmayan belediye çalışanlarımız eşi görülmemiş bir haksızlık ve hukuksuzlukla karşı karşıya kalmıştır. İnsanların ekmeğiyle oynamayın, emeğini çalmayın, ahını almayın; ayıptır, yazıktır, günahtır. Allah’tan korkun, kuldan utanın. Bu yaptığınız zulümler, haksızlıklar yanınıza kar kalmaz. Bu mağduriyetlerin yaşanmaması için kamuda ve belediyelerde sözleşmeli personellerin tamamı kadroya geçirilmelidir. Müjdeli bir haberle sözleşmeli personellerimizin yüzlerini güldürelim."

Güvenlik korucularının ortak talebinin maaşlarının iyileştirilmesi olduğunu belirten Kılavuz, güvenlik korucularının refah düzeylerinin ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının "habercilik" adı altında hedef alınmaya ve faaliyetlerinin yok sayılmaya çalışıldığını ifade eden Kılavuz, "Bu anlayışı şiddetle ve nefretle kınıyorum. Başarılı çalışmalarından ötürü Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım’a ve kıymetli yönetimine teşekkürlerimi ve tebriklerimi iletiyorum." dedi.