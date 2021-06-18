MHP'den CHP'li belediyeye olay tepki

MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı, Beşiktaş Belediyesi'nin CHP'li İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyesi Sebahattin Öztürk'ün adının karıştığı skandalı konu alan pankartı parti binasına astı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'plansız alan' olarak kayıtlara geçen Beşiktaş Ulus'taki 4 dönümlük arsaya, Beşiktaş Belediyesi'nden imar izni çıkmıştı. Arazi sahiplerinin işlemler için vekâlet verdiği isim, Beşiktaş Belediyesi İmar Komisyonu'nun CHP'li üyesi Sebahattin Öztürk'tü. SABAH'ın "Megakentin göbeğinde 400 milyonluk rant oyunu" başlığıyla yayımladığı haberde, metrekaresi 8 bin dolardan ilgili arsa üzerinden 50 milyon dolarlık (393 milyon 78 bin TL) rant elde edildiği ifade edilmişti.

Kamuoyunun büyük tepkisinin ardından MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı da ilginç bir protesto eylemi gerçekleştirdi. SABAH'ın 17 Aralık 2020 tarihinde yayımladığı "400 milyon liralık rant vekâleti" başlıklı haberi, 54 m2'lik bir pankart haline getirilerek ilçe teşkilatı binasına asıldı. MHP'nin hazırladığı afişte, "Rüşvetçi CHP belediyesi, iş birlikçisi İBB" ifadeleri yer aldı. MHP Beşiktaş İlçe Başkanı Metin Kılıç, yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ta 'Ceketini koyan kazanır' anlayışını yıkmak ve rant çarkını kırmak için ilçe binamıza bu pankartı astık" dedi. Cumhur İttifakı'nın MHP'li Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Avukat Serkan Toper ise "İstanbul'un en güzel ilçesinin sadece yolsuzlukla anılıyor olması içimizi acıtıyor" açıklamasında bulundu.