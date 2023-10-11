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Gündem MHP’den bomba gönderme! Milliyetçiliği Kılıçdaroğlu’na sürtseler…
Gündem

MHP’den bomba gönderme! Milliyetçiliği Kılıçdaroğlu’na sürtseler…

Yeniakit Publisher
2023-10-11 13:01:00 -
MHP’den bomba gönderme! Milliyetçiliği Kılıçdaroğlu’na sürtseler…

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Irak ve Suriye tezkeresine hayır demesi nedeniyle tepki göstererek, “Kılıçdaroğlu, kaderdaşı teröristlere kıyamamaktadır. Ne Türkiye'nin bekası ne de güney sınırlarımızdan ülkeye ve milletimize yönelen terör tehdidi CHP’nin başındaki zatın umurundadır” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine izin veren Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereye hayır demesi nedeniyle eleştirdi.

Türk askerinin Suriye’de bulunmasından Kemal Kılıçdaroğlu’nun duyduğu rahatsızlığın sebebinin belli olduğunu belirten Yalçın, “Kılıçdaroğlu, seçimlerde birlikte hareket ettiği, sözleri ve fiilleriyle destek verdiği bölücülerin Suriye'deki uzantılarının başına bir şey gelmesini istememektedir. Kılıçdaroğlu, kaderdaşı teröristlere kıyamamaktadır. Ne Türkiye'nin bekası ne de güney sınırlarımızdan ülkeye ve milletimize yönelen terör tehdidi CHP’nin başındaki zatın umurundadır” diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun PKK’nın Suriye kolu olan PYD’nin bölücü bir örgüt olmadığını ileri sürdüğünü söyleyen Yalçın, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun milliyetçilik iddiası ise keşişin Müslümanlık taslaması kadar saçmadır.

Milliyetçiliği Kemal Kılıçdaroğlu'na sürtseler bir zerresi bile bulaşmaz. Kılıçdaroğlu milliyetçi değil, zilletçidir. Hiç bölücülükle, PKK hamiliğiyle milliyetçilik yan yana gelir mi? Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün yaptığı grup konuşmasında verdiği huşunet ve hiddet fotoğrafı da ayrı değerlendirilmelidir.

MHP’ye celallenmesi, celalîdendir. Uzunca süredir sinirleri ve muvazenesi bozuk olan Kılıçdaroğlu'nun kimyası, CHP Genel Merkezi'nin adayı İstanbul il başkanlığı seçimlerini kaybedince büsbütün bozulmuştur” dedi.
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Yorumlar

Ömer

Kemal ne dedi anlayan var mı ? Ben anlamadım , tezkereye hayır niye yabancı asker ister misin ? Ne demek ne alaka . Böyle bahane mi olur . Hani dese ki askerimizi tehlikeye attırmam bu mantıklı ama öyle şey söylüyor ki kendi de bilmiyor bir de CHP liler alkışlıyor hayret ki hayret . PKK , hdp , CHP nin ortağı , kardeşi .
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