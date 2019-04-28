MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, YSK'nın İstanbul seçimini yenileyeceğini öne sürdü.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Beyaz TV'de konuk olduğu programda gündeme bomba gibi düşecek bir açıklamada bulundu.

"YSK İstanbul seçimini yenileyecek"

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçim tartışmalarını değerlendiren Feti Yıldız, "Senin önüne gönderilmiş bir liste var, niye bu listeden seçmiyorsun da o şehir de o ilçede oturmayan bin kilometre ötede oturan bilerini getirip o sandığın başına getiriyorsun" ifadelerini kullandı.

YSK'nın İstanbul seçimini yenileyeceğini ön gördüğünü söyleyen Yıldız, "Bu hile değil mi? Sandık başkanlarının fonksiyonlarını biliyoruz. Sadık başkanlarının yaptığı görev aynı zamanda yargısal bir görev. Onun yerine şu olsun, bunun yerine şu olsun olmaz. Biz bir hukuk devletinde yaşıyoruz" dedi.