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MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin kararının 'tekrar' olacağını iddia etti.

28 Nisan 2019 Pazar 22:35
MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, YSK'nın İstanbul seçimini yenileyeceğini öne sürdü.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Beyaz TV'de konuk olduğu programda gündeme bomba gibi düşecek bir açıklamada bulundu.

"YSK İstanbul seçimini yenileyecek"

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçim tartışmalarını değerlendiren Feti Yıldız, "Senin önüne gönderilmiş bir liste var, niye bu listeden seçmiyorsun da o şehir de o ilçede oturmayan bin kilometre ötede oturan bilerini getirip o sandığın başına getiriyorsun" ifadelerini kullandı.

YSK'nın İstanbul seçimini yenileyeceğini ön gördüğünü söyleyen Yıldız, "Bu hile değil mi? Sandık başkanlarının fonksiyonlarını biliyoruz. Sadık başkanlarının yaptığı görev aynı zamanda yargısal bir görev. Onun yerine şu olsun, bunun yerine şu olsun olmaz. Biz bir hukuk devletinde yaşıyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 22:35
  1. İstanbul
  2. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

YORUM YAZ

  • SelimSelim7 dk önce
    Secimle kaybettiler, başka şekilde ele geçirmeye çalışılıyor. Işte memleketimin demokrasisi.
  • Okur yazar Okur yazar 11 dk önce
    Akp yi içten içe yiyenler bunlar işte!!!
  • FevziFevzi15 dk önce
    Kişi kendinden bilir işi.
  • mustafamustafa16 dk önce
    Bu vesileyle seçim kurullarında da iyi bir temizlik yapılacak demektir.Bir musibet bin nasihatten iyidir.İnşaallah ihmalkarlar ders alıp tevbekar olurlar....
  • hercaihercai26 dk önce
    YSK DA FETOCU! BUNU ANLAMAMIZ LAZIM!
  • HaticeHatice48 dk önce
    Bence yenilenmesine hic gerek yok bosuna zaman kaybedildi tum sandiklar yeniden sayilsaydi bir cok ilcelerle beraber binali beyin oyu onde olacakti ysk kurulu millet ittifakindan yana davraniyor su anda istanbul buyuk sehir belediyesi isgal altinda isgalchp il baskani kaftancioglu ve imamoglu tarafindan isgal edildi bu isgalin bir an once kaldirilmasi gerekir bu iki kisinin niyeti cok kotu ve tehlikeli bu tehlike tum kamu oyuna teferruatli olarak anlatilmasi gerekir

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