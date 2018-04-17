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MHP'den bir açıklama daha!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına ilişkin konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın 'Teklifi yaptık karar AK Parti'nindir. Konu AK Parti ile daha önce görüşülmedi.Son kararı Cumhurbaşkanı verecektir.' dedi.

17 Nisan 2018 Salı 13:43
MHP'den bir açıklama daha!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan da erken seçim açıklaması geldi. Yalçın Bahçeli'nin erken seçim açıklamasından önce AK Parti ile kesinlikle bir görüşme olmadığını söyledi.

Semih Yalçın yaptığı açıklamada, Pazartesi başkanlık divanında bu konunun görüşüldüğünü ve karara bağlandığını söyleyen Yalçın, Bahçeli'nin milletvekilleriyle Kızılcahamam' kampında yaptığı toplantıda da kısmen bu konuyu görüştüğünü ve nabız tuttuğunu belirtti. Yalçın "1,5 yıl seçim için uzun bir yol ve bir yol kazası ihtimali söz konusu olduğundan bizim bu konuda endişelerimiz olduğunda yerel seçimden önce genel seçimlerin yapılması yönünde bir karara vardık" dedi.

KARŞILIKLI ALINMIŞ BİR KARAR DEĞİL

Karşılıklı anlaşılarak alınmış bir karar olmadığını söyleyen Semih Yalçın, "Cumhurbaşkanı ya da başbakan ile görüşülmedi. Biz bir teklif yaptık, 316 milletvekili bulunun iktidar partisi ve cumhurbaşkanı karar verecek. Sürecin gidişatı ile alakalı endişelerimiz vardı. Ülkenin menfaatleri için yeni sistemin de oturması için 26 Ağustos'u telaffuz ettik" dedi.

GÖRÜŞME SAATİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın saat 13.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 13:43
  1. bahçeli
  2. Semih Yalçın

YORUM YAZ

  • vatanvatan2 sa önce
    vatan vatan diyorlar ama en kötü zamanında seçim diyorlar zaten tek parti yönetiyor benim boşa verecek param yok evimin giderini ödemiyorum ona çare bulsunlar. ne olsa giderler halkın cebinde gidecek
  • TarıkTarık2 sa önce
    Solcular ve Akşenerciler dahil AKParti+MHP en az yüzde 55 oy alır dediklerine göre.
  • bizkurtbizkurt3 sa önce
    Devlet devletten sorulur kurt ağzını açtıysa dinlemek lazım yakinda sandık var
  • yakında seçim varyakında seçim var4 sa önce
    sanki başbakan bahçeli ne derse olacak gibi
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