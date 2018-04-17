MHP'den bir açıklama daha!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan da erken seçim açıklaması geldi. Yalçın Bahçeli'nin erken seçim açıklamasından önce AK Parti ile kesinlikle bir görüşme olmadığını söyledi.

Semih Yalçın yaptığı açıklamada, Pazartesi başkanlık divanında bu konunun görüşüldüğünü ve karara bağlandığını söyleyen Yalçın, Bahçeli'nin milletvekilleriyle Kızılcahamam' kampında yaptığı toplantıda da kısmen bu konuyu görüştüğünü ve nabız tuttuğunu belirtti. Yalçın "1,5 yıl seçim için uzun bir yol ve bir yol kazası ihtimali söz konusu olduğundan bizim bu konuda endişelerimiz olduğunda yerel seçimden önce genel seçimlerin yapılması yönünde bir karara vardık" dedi.

KARŞILIKLI ALINMIŞ BİR KARAR DEĞİL

Karşılıklı anlaşılarak alınmış bir karar olmadığını söyleyen Semih Yalçın, "Cumhurbaşkanı ya da başbakan ile görüşülmedi. Biz bir teklif yaptık, 316 milletvekili bulunun iktidar partisi ve cumhurbaşkanı karar verecek. Sürecin gidişatı ile alakalı endişelerimiz vardı. Ülkenin menfaatleri için yeni sistemin de oturması için 26 Ağustos'u telaffuz ettik" dedi.

GÖRÜŞME SAATİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın saat 13.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.