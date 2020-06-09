  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

MHP’den Başkan Akkaya’ya Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 09:59:43 -
MHP’den Başkan Akkaya’ya Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı ziyaret etti.


MHP yöneticilerinin de katıldığı ziyarette konuşan MHP İl Başkanı Karaarslan Akşehir’e hizmet için gece-gündüz demeden çalışacaklarını belirterek, ortak noktaları Akşehir için ayrım gözetmeden, birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte güzel işlere imza atacaklarından kuşkusunun olmadığını kaydetti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ise MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan ve il yöneticilerine çalışmalarında başarılar dileyerek, kapısının her zaman açık olduğunu söyledi. Başkan Akkaya ziyaret sonunda İl Başkanı Karaarslan’a Nasreddin Hoca’nın tersine çalışan saatini hediye etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı