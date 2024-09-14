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Siyaset MHP’den ‘Bahçeli’ iddialarına sert yanıt: CHP, DEM ve TİP’e hizmet eden fareler…
Siyaset

MHP’den ‘Bahçeli’ iddialarına sert yanıt: CHP, DEM ve TİP’e hizmet eden fareler…

Yeniakit Publisher
2024-09-14 16:27:00 -
MHP’den ‘Bahçeli’ iddialarına sert yanıt: CHP, DEM ve TİP’e hizmet eden fareler…

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli’yi hedef alarak sosyal medyada ve basında yayılan asparagas haberler ve iftiralara karşı sert bir açıklamada bulundu.

MHP’li Yalçın, “Genel Başkanımız hakkında, 'Devlet Bahçeli öldü mü' sorusunu hiçbir insani ve ahlaki endişe taşımadan ortaya atan bu seviyesiz medya organları, aynı uydurma ve asparagas sorunun cevabını da bizzat vermektedir” dedi

“Sosyal medya fareleri…”

Sosyal medyada yayılan ahlaksız ve kirli içeriklerin kamu vicdanını kirlettiğini belirten Yalçın, bazı medya organlarının bu kirlenmeye zemin hazırladığını savundu. Sosyal medya platformlarının toplumsal ahlakı tehdit eden birer batakhaneye dönüştüğünü ifade eden Yalçın, "Sosyal medya fareleri ve bot hesaplar, siyasi tahrik ve manipülasyon amacıyla kullanılmakta" dedi.

“CHP, DEM Parti ve TİP hizmet ediyor”

Yalçın, sosyal medyada yayılan kötü niyetli haberlerin, özellikle CHP, DEM Parti ve TİP gibi sosyalist ve marksist siyasi partilerin çıkarlarına hizmet ettiğini belirterek, "Bu tür yalan haberler ve manipülasyonlar, Türk toplumunun değerlerine zarar vermekte ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir" dedi.

Yalçın, yalan haberciliğe karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Toplumumuzu çığırından çıkarmayı hedefleyen asparagas haberlerle mücadele edeceğiz. Sosyal medyada oluşan bataklıkların kurutulması için amansızca mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Yalçın, ayrıca, sosyal medya ve ekranlardaki kirlilikle mücadele eden Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'e de teşekkür ederek, "RTÜK'ün, bu konuda gösterdiği gayretler için teşekkür ediyoruz" dedi.

 

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Yorumlar

Günaydın

İçteki hainleri de unutma

resat

sayın bahçelinin bahsettiği farelerin ,ta ezeldenberi uluhakandan beri ,hep aynı yöntemi kullanıyor ,çünkü ozamanki efendileride şimdiki efendileride aynı ,bunlara verdikleri akıllarda aynı ,,yalan ,,,iftira ,ile insanların sinir üçlarına dokunma ,, altmış ihtilalinden önce öğrenciler kıyma makinelerinde kıyma yapılmış , gezide taksimde onaltı kişi öldürülmüş , vahdettin birsandık altınla kaçmış , menderes ve etrafı kaçmaya teşebbüs etmiş ,yüz küsür senedir bunların sistematik yalanları bunların ,rekor bunlara ait egele edecek olanda yine bunlardır bu rekorları , çünkü millet bunların ne ma l olduğunu ,bilir ,ama bilenler yavaş yavaş göçtüklerinden ,nASIL OLSA BİLEN KALMADI DİYE BÖYLE FÜTÜRSUZCA YALAN SÖYLÜYORLAR , KAYIT ALTINA ALINMIŞ BUNLARIN BU YALANLARINI ,YENİ NESLE ANLATIN ,HERYERDE , DEVAMLI ,ÇİVİ ÇİVİYİ SÖKER, DELİ DELİYİ GÖRÜNCE SOPASINI SAKLARMIŞ MİSALİ,,
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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