MHP’den ‘Bahçeli’ iddialarına sert yanıt: CHP, DEM ve TİP’e hizmet eden fareler…

MHP’li Yalçın, “Genel Başkanımız hakkında, 'Devlet Bahçeli öldü mü' sorusunu hiçbir insani ve ahlaki endişe taşımadan ortaya atan bu seviyesiz medya organları, aynı uydurma ve asparagas sorunun cevabını da bizzat vermektedir” dedi

“Sosyal medya fareleri…”

Sosyal medyada yayılan ahlaksız ve kirli içeriklerin kamu vicdanını kirlettiğini belirten Yalçın, bazı medya organlarının bu kirlenmeye zemin hazırladığını savundu. Sosyal medya platformlarının toplumsal ahlakı tehdit eden birer batakhaneye dönüştüğünü ifade eden Yalçın, "Sosyal medya fareleri ve bot hesaplar, siyasi tahrik ve manipülasyon amacıyla kullanılmakta" dedi.

“CHP, DEM Parti ve TİP hizmet ediyor”

Yalçın, sosyal medyada yayılan kötü niyetli haberlerin, özellikle CHP, DEM Parti ve TİP gibi sosyalist ve marksist siyasi partilerin çıkarlarına hizmet ettiğini belirterek, "Bu tür yalan haberler ve manipülasyonlar, Türk toplumunun değerlerine zarar vermekte ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir" dedi.

Yalçın, yalan haberciliğe karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Toplumumuzu çığırından çıkarmayı hedefleyen asparagas haberlerle mücadele edeceğiz. Sosyal medyada oluşan bataklıkların kurutulması için amansızca mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Yalçın, ayrıca, sosyal medya ve ekranlardaki kirlilikle mücadele eden Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'e de teşekkür ederek, "RTÜK'ün, bu konuda gösterdiği gayretler için teşekkür ediyoruz" dedi.