MHP'den "Bahçeli ajan" diyen Yaşar Okuyan'a cevap

Daha önce defalarca rezil olan Yaşar Okuyan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin MİT ajanı olduğunu öne sürerek “564 sanıklı MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davası oldu. Gece duvara MHP yazanı bile getirdiler attılar. 220’si idamdan yargılandı. Hepsi var. Onun içinde Devlet Bahçeli yok” demişti. Okuyan ayrıca “Devlet Bahçeli hep görevlidir, altını çiziyorum. Zaten MİT’le ilişkisi, rahmetli Türkeş’in mektubu var bende. İsteyenler girsinler Alparslan Türkeş’in el yazısı mektup, ‘Devlet Bahçeli MİT ajanı’ diye görürler. Benzeri bir mektubu şu anda sağ olan bir arkadaşımıza da göndermişler” ifadelerini kullanmıştı.

MHP'den cevap geldi

Okuyan’ın CHP’nin son dönemdeki devşirmelerinden olduğunu vurgulayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, konuya dair açıklama yayınladı. Yalçın, “Bu şizofren vatandaşın sık sık tekrarladığı hususlardan biri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin ‘özel görevli’ olduğu ve siyaset platformunda kendisine verilen bir vazifeyi ifa ettiği iddiasıdır. Genel Başkanımız hakkında kamuoyunda şüphe uyandırmayı amaçlayan bu maksatlı iddia, aslında diyalektik açıdan çarpıcı bir gerçeği yansıtmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Yalçın, Bahçeli’nin kendisine ülkücü irade tarafından tevdi edilmiş tarihi bir misyonu yerine getirdiğini iddia ederek, şunları kaydetti:

“Bu kutlu görev, ülkücü irade tarafından sadece ehliyet, liyakat ve vukuf sahibi, seçkin bir kimseye verilir. Ülkücü iradenin üstünde, MHP camiasını yönetecek kişiyi iş başına getirecek; liderliğe, ilteberliğe seçecek hiçbir beşeri kuvvet ve kudret yoktur. Ülkücü Hareket’in lideri bin bir imtihandan, bin bir zahmet ve meşakkatten, bin bir mücadeleden sıyrılıp, sivrilip gelmiş mümeyyiz bir kişidir. Ülkücü camianın lideri; bütün zorluklara ve engellemelere, tefrika ve fitne çabalarına, bütün alçak saldırılara sabırla, metanetle, ferasetle karşı koymayı bilen kimsedir. Ülkücü camianın lideri, davaya ihanete ve emanete hıyanete; sokak süprüntülerine mahsus döneklik, kaypaklık ve şerefsizliklere karşı en sağlam, en metin ve en müemmen kişidir.”

Marksistlerin Alparslan Türkeş için “CIA görevlisi”, Ülkücü Hareket için de “Gladio tetikçileri” dediğini anımsatan Yalçın, şu değerlendirmede bulundu:

“Dün Alparslan Türkeş devlet aklını, cumhur vicdanını temsil ederken, bilge bir Türk büyüğü, milli çıkarlarımızı en yüksek vukuf ve celadetle savunan bir ak saçlı olarak nasıl vazife ifa etmişse, Sayın Devlet Bahçeli de bugün aynı seçkin fonksiyonu icra etmektedir. Devlet Bahçeli ve MHP, birlik ve bütünlük demektir. Devlet Bahçeli ve MHP, bin yıllık kardeşlik demektir. Devlet Bahçeli ve MHP, bin yıllık Bizans entrika ve hesaplarının bozulması demektir.

Bu sebepledir ki MHP’de liderlik makamı sıradanlaştırılarak Ülkücü Hareket’in 1960 askeri darbesinden birkaç yıl sonra Türkiye’de üstlenmiş olduğu hayati işlev ve misyon baltalanmaya çalışılmaktadır. Bilinmelidir ki hiçbir beşeri güç MHP’nin ve onun liderinin ifa ettiği işlevin sürmesine engel olamayacaktır. MHP ve Ülkücü Hareketin takdir ve harekat merci, maşeri vicdandır.”