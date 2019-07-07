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MHP’den Antep fıstığı üreticisine destek çağrısı

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Türkiye Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, olumsuz iklim koşulları nedeniyle zarar gören ve rekoltesi düşmesi beklenen Antep fıstığının üreticisi destek verilmesi için çağrıda bulundu.

07 Temmuz 2019 Pazar 13:46
MHP’den Antep fıstığı üreticisine destek çağrısı

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Türkiye Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, olumsuz iklim koşulları nedeniyle zarar gören ve rekoltesi düşmesi beklenen Antep fıstığının üreticisi destek verilmesi için çağrıda bulundu.


MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan, konuşmasında yağmur ve dolu gibi nedenlerde zarar gören ve bu yıl yüzde 30 oranında rekoltesi düşmesi beklenen Antep fıstığı üreticisine dekar başına 170 TL destek ve kilo başına 2 TL ürün desteği sağlanması gerektiğini belirtti. Taşdoğan, "Bu sene olumsuz iklim koşulları, yağmur ve dolunun zamansız ve aşırı yağması tarımsal üretime olumsuz etkisi, verimliliğin düşmesine sebep olmuştur. Bu sebeple Antep fıstığındaki rekoltenin de bu sene yüzde 30 düşmesi beklenmektedir. Adını gazi şehrimizden alan Antep fıstığına destekleme talebimizi bu vesileyle yenilemek istiyorum. Antep fıstığı üreticileri de dekar başına 170 TL alan bazlı gelir desteğini veya kilo başına 2 TL ürün desteğini hak etmektedir. Hasat mevsiminin yaklaşması, tarladaki Antep fıstığının ağaç altına düşmesiyle beraber hırsızlık vakaları artarak çiftçilerimizin yetersiz güvenlik tedbirleri adli vakalara ve silahlı yaralanmalara sebep olmaktadır. Güvenlik tedbirlerini henüz zaman varken kolluk kuvvetlerimizin şimdiden alması çiftçilerimizi rahatlatacaktır" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 13:46
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