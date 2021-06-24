MHP’den Ali Bayramoğlu’na sert tepki

Yeni Akit Ankara

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, HDP İzmir İl Başkanlığı saldırısını kınadığı sözler üzerinden MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi hedef alan gazeteci Ali Bayramoğlu’na tepki gösterdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in paylaşımı şu şekilde; “Ali Bayramoğlu, PKK ve onu kullanarak provokasyon yaratma amacında olan çevrelerin hesaplarını görmeyip, zarar muhasebesine girdiğinde sen ve senin gibiler çok şeyin altında kalırsınız. Dün FETÖ toplantılarında yaptığın sunumlar, bugün kanlı cinayet üzerinden yazdığın yazılar… Hepsi aynı yere çıkıyor, aynı maksadı yansıtıyor. Ne durduğun yer doğru ne de söylediğin sözler. Cinayetin her yönden araştırılması ve olayın tüm taraflarıyla her yönden, tüm bağlantıların ortaya çıkarılması şartken, siz neyin kaygısındasınız, neyin korkusunu yaşıyorsunuz?”