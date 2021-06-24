  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Lağımı patlatan Yılmaz'dan Uğur Dündar'a bir gönderme daha

CHP'li İBB verdiği 'namus sözünü' unuttu! İşçi kıyımında gelinen son nokta

Sürücüler dikkat! Hız limitleri değişiyor

Heyecanlandıran açıklama geldi! Çin'deki iki dev firmadan Türkiye'ye yatırım hamlesi

Bomba Erdoğan itirafları! Solcular ve devrimciler arkadaşınızı iyi izleyin

Milli Eğitim Bakanına attıkları iftira ellerinde kaldı! Sözcü ve Oda TV işbirliği böyle çöktü

CHP iptal ettirmişti, İmamoğlu çiğnedi Öğrenci görünümlü provokatörlere İBB'den burs desteği

TURKOVAC aşısı için nasıl gönüllü olunur? İşte detaylar…

Rusya’dan İngiltere’ye göz dağı! “Bombalarız”

Kendilerini yalanladılar! Sözcü'nün Sezgin Baran Korkmaz yalanı ifşa oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile görüştü
Opera sanatçısına ırkçı muamele! Güney Afrika'dan Fransa'ya tepki geldi
Kireç lekeleri nasıl temizlenir?
MHP’den Ali Bayramoğlu’na sert tepki
Gündem MHP’den Ali Bayramoğlu’na sert tepki
Gündem

MHP’den Ali Bayramoğlu’na sert tepki

MHP Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi HDP İzmir İl Başkanlığı saldırısını kınadığı sözler üzerinden eleştiren Ali Bayramoğlu’na cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 18:26:00 -
MHP’den Ali Bayramoğlu’na sert tepki

 Yeni Akit  Ankara 

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, HDP İzmir İl Başkanlığı saldırısını kınadığı sözler üzerinden MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi hedef alan gazeteci Ali Bayramoğlu’na tepki gösterdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in paylaşımı şu şekilde; “Ali Bayramoğlu, PKK ve onu kullanarak provokasyon yaratma amacında olan çevrelerin hesaplarını görmeyip, zarar muhasebesine girdiğinde sen ve senin gibiler çok şeyin altında kalırsınız. Dün FETÖ toplantılarında yaptığın sunumlar, bugün kanlı cinayet üzerinden yazdığın yazılar… Hepsi aynı yere çıkıyor, aynı maksadı yansıtıyor. Ne durduğun yer doğru ne de söylediğin sözler. Cinayetin her yönden araştırılması ve olayın tüm taraflarıyla her yönden, tüm bağlantıların ortaya çıkarılması şartken, siz neyin kaygısındasınız, neyin korkusunu yaşıyorsunuz?”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay