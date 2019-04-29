MHP'den af açıklaması: Genel Kurul'a kesin olarak indireceğiz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, af konusunda ilk işlerinin bu konuyu meclis genel kuruluna getirmek olduğunu dile getirdi.

Büyük tartışmalara yol açan 'af' konusuna ilişkin kponuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Af konusu Adalet Komisyonu'nda, Genel Kurul'a inmedi, inşallah ilk işimiz bu teklifi Genel Kurul'a indirmek olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız teklifimizin ilk günlerinde kendisine gelen eksik bilgilerle bazı açıklamalarda bulunmuştu. Ancak zaman içinde teklifin içeriği öğrenildi. Biz hangi suçları istisna tuttuğumuzu defalarca söyledik. Terör suçları kapsam dışı, cinsel saldırı kapsam dışı, Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsam dışı, FETÖ, PKK, silahlı sol örgütler kapsam dışı. Kapsam içinde olan suçlar da belli" ifadelerini kullandı.

"MHP teklifleri rafta kalmaz"

"Bu şartlı ceza indirimini mutlaka Genel Kurul'a indireceğiz" diyen Feti Yıldız, "Bu beklentinin farkındayız. MHP'nin sayın liderinin mali idareler seçiminden önce bir televizyon programında söylediği gibi MHP teklifleri rafta kalmaz, lafta da kalmaz" dedi.