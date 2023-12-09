MHP'de Saffet Sancaklı depremi! İstifası istendi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifası istenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.

Sancaklı açıklama yaptı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saffet Sancaklı, "Bugün bir takım taraflı medya organlarında, söylemediğim sözler üzerinden tamamen yalanlarla Cumhur İttifakına karşı yapılan olumsuz algı operasyonlarını büyük bir şaşkınlıkla takip ettim. Yalan ve maksatlı haberleri yapanlarla Türk adaleti önünde hesaplaşacağımı da özellikle belirtmek isterim. Dün olduğu gibi bugün de Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin emrinde olduğumu, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın başarısı için büyük bir özveriyle çalışmaya devam ettiğimi belirtmek isterim. Cumhur İttifakı’nın başarılarını çekemeyenler, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine set çekmeye çalışanlar bilsinler ki; Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin ifade ettikleri gibi “Türkiye 31 Mart seçimlerinde bir kez daha al bayrakta buluşacak, Türk milleti Cumhur İttifakı’nda uzlaşacak. MHP ve Cumhur İttifakı 31 Mart seçimlerine damga vuracaktır" dedi.

Saffet Sancaklı ne demişti?

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı TBMM’de Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetimini ağırlamıştı. Yerel seçim süreci hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sancaklı dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş, “Geçen dönem yerel seçimlerde bize beraber yöneteceğiz dediler. Ama bizim hiçbir arkadaşımıza ne Büyükşehir’de daire başkanlığı ne de ilçe belediyelerinde başkan yardımcılığı verdiler. Türkiye’de de sadece Kocaeli’de bize belediye vermediler. Bu dönemde bize Kocaeli’de bir ilçe belediyesi verilmeli, yoksa parti tabanımızda bir kırgınlık yaşanır. Cumhur ittifakı Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz.” ifadelerini kullanmıştı.

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