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MHP'de Kocamaz'dan sonra bir istifa daha

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın yerel seçimlerde aday gösterilmemesi üzerine MHP Mersin İl Delegesi Akgün Lülü görevinden istifa etti.

29 Kasım 2018 Perşembe 20:20
MHP'de Kocamaz'dan sonra bir istifa daha

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın istifasının ardından bu kez de MHP Mersin İl Delegesi Akgün Lülü istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin İl Başkanlığı'nda Burhanettin Kocamaz’ın aday gösterilememesinin ardından başlayan istifalara bir yenisi eklendi. Kocamaz, 25 yıl belediye başkanlığının ardından yaşadıklarını yaptığı bir konuşma ile anlatarak, partisinden istifa etmişti.

Bir istifa haberi de MHP Akdeniz İlçe Yöneticisi ve MHP Mersin İl Delegesi Akgün Lülü’den geldi.

"MHP'den istifa ediyorum"

Uzun yıllar partinin çeşitli kademelerinde yöneticilik de yapan, Akdeniz İlçe yöneticisi ve MHP il delegesi Akgün Lülü, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Lülü, açıklamasında; “Bütün hayatım uğrunda mücadele ile geçen, vatan, millet, bayrak ve milliyetçi hareket sevgimi ortaya koyarak sürdürdüğüm, Sayın Başbuğ'a olan sadakatimi ve ülkücü fikir ve düşüncelerimi saklı tutmak üzere üyesi ve delegesi olduğum Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifa ediyorum” dedi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 20:20
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  2. Akgün Lülü
  3. Mersin

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