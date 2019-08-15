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MHP’de istişare toplantısı

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısında konuşan il başkanı Bülent Avşar, “Bugün seçim varmış gibi çalışmalara tüm hızımızla devam ediyoruz” dedi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:53
MHP’de istişare toplantısı

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısında konuşan il başkanı Bülent Avşar, “Bugün seçim varmış gibi çalışmalara tüm hızımızla devam ediyoruz” dedi.


MHP Malatya İl Binasında gerçekleştirilen toplantıya MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, ilçe başkanları, meclis üyeleri katıldı.


Toplantıda konuşan İl Başkanı Avşar, 6 aylık istişare toplantısının bugün yapıldığını belirterek “Biliniz ki sizler Milliyetçi Hareket Partisine gönül vermiş ilçe başkanları ve meclis üyelerimizsiniz. Sizler her zaman bir adım öndesiniz. Sizlerden ricam bugün seçim olacakmış gibi, tüm çalışmalarınızı hız kesmeden devam ettirmektir. Özellikle vatandaşlarımız ile birebir sorunlarında yardımcı olmanızı çözemediğiniz sorunlarda ise bizler her zaman vatandaşlarımızın sorunları ile hemhal olacağımızı bildirmek isterim” dedi.


MHP olarak Malatya’da tüm teşkilat olarak tek yumruk halinde olduklarını belirten Avşar, “19 yıl sonra gelen ve tüm teşkilatımızın büyük gayretleri ile Milletvekilimizi çıkarttık. Ve hep birlikte tek yürek olarak, Malatyalı hemşehrilerimize sözümüz, ‘Sorununuz sorunumuzdur’ sözü ile yola çıktık. Ve tüm sorunlar ile hallolma yolu için tüm gayretlerimizi sarfediyoruz. MHP Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli liderimizin Malatya’dan memnun oluşu elbette ki tüm teşkilatlarımız ile birlikte uyum içinde oluşumuzdandır. Allah birlik ve beraberliğimiz daim eylesin” ifadelerini kullandı.


MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise sorunları çözme adına el birliği ile çalışılması gerektiğini ifade ederek, “Bu konuda İl Başkanımız Bülent Avşar ve bütün ilçe başkanlarımız ile uyum içerisindeyiz. 1999 yılından itibaren 2019’e kadar 19 yıl geçen bu süre içerisinde çeşitli sebeplerden dolayı bir vekil gönderemedik, sesimizi, derdimizi anlatacak bir vekilimiz olmadı. Tabi 24 Haziran’a kadar olan süre içerisinde daha öncede bahsettiğim gibi başta il başkanım, ilçe başkanlarım, kadın kolları başkanım, ocak başkanım ve tüm gönüldaşlarım, görünmeyen, görmeden bizi sevenlerin çalışmaları neticesiyle bir zafer elde ettik. Bu zaferi daha iyi yerlere getirmek adına uyum içerisinde çalışmalara devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.


İstişare toplantısı daha sonra ilçe başkanları ve belediye meclis üyelerinin ilçelerindeki sorunları dile getirerek, soru cevap şeklinde devam etti.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:53
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