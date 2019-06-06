MHP’de bayramlaşma programı

MHP Erzurum İl Başkanlığının düzenlemiş olduğugeleneksel bayramlaşma programı Tavşanlı Park’tayapıldı.

Programa MHPGenel Başkan YardımcısıErzurum Milletvekili Prof. Dr Kamil Aydın, MHP Erzurum İl BaşkanıNaim KArataş, Ülkü OcaklarıGenel Başkan Yardımcısı Sinan Küçükler, Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanı Haktan Genç,İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Uzundere Belediye BaşkanıHilmi Aktoprak, İlçe başkanları, il ve ilçe yönetimleri, Kadın kolları Kamu senErzurum il temsilcileri, Türkav Erzurum temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda partilinin katılımıyla geçekleşti.

MHP Erzurum il Başkanı NaimKarataş,programda yaptığı konuşmadaprograma katılan tüm misafirlerin Ramazan Bayramını kutladı. Karataş, “Değerli dava arkadaşlarım, Ülküdaşlarım; GücümüzüBilge Liderimiz GenelBaşkanımızdan aldık.Sizler Gücümüzegüç kattınız, Enerjimizeenerjikattınız. Çok çalışarak ve milletimizindualarını alıp31 Mart seçimlerinde hep birlikte başararak büyük bir oy farkı iletakdire şayan bir şekilde İspir ve Uzundere belediye başkanlıklarını ve bunun yanındaçok sayıda belediye meclis üyeliğinialdık. Hamdolsunbaşarımıza hep birlikte başarı kattık. Mayıs ayıiçerisinde de Tekman ilçemizdeteşkilatımızı açarakÜç HilalimiziTekman’ da da dalgalandırarak Erzurum’dateşkilatımızın olmadığı hiç bir ilçe kalmamıştır. 23 Haziran İstanbul seçimlerinden sonra her ilçemizde istişare toplantıları yapıp esnaf gezilerimiz ve vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemeye ve elimizden geldiğince çözmeğe devam edeceğiz” dedi.

Hedefimiz 2023 seçimleri.

Karataş, “Önümüz de 23 Haziran’ da yapılacak olan İstanbul büyük şehir belediye seçimleri için tekrar İstanbul’a giderekGenelBaşkanımızın önderliğinde ve teşkilatlardan sorumlu Genel başkanyardımcımızSemih Yalçın’ınkoordinatörlüğünde seçim çalışmalarımızahız kesmeden devem edeceğiz ve İnşallah İstanbul seçimlerinde de büyük bir başarı elde edeceğiz’’. diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum milletvekili Prof. Dr. Kamil AYDIN konuşmasında İstanbul seçimlerine bu seçimlerin önemine değinerekTürkiye üzerinde oynanan oyunların büyük olduğunu ve İstanbul seçimlerinin sadece normal bir belediye seçimi olmadığını belirterek bu seçimlerin ne denli önemli olduğunu vurguladı.