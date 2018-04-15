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MHP: Suriye'de silah denemeleri yapıyorlar!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan gündeme ilişkin çeşitli açıklamalarda bulunurken "Cumhur ittifakı"nı da sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi.

15 Nisan 2018 Pazar 16:08
MHP: Suriye'de silah denemeleri yapıyorlar!

Sefer Aycan, partisinin Afşin ilçe teşkilatını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2019 yılının zorlu bir dönem olacağını, 1 yıl içerisinde, 6 ay arayla 2 seçim yapılacağını belirterek, ülkenin kaderinin belirleneceği bu seçimde devletin bekası için "Cumhur ittifakı"nı destekleyeceklerini söyledi.

CHP'nin erken seçim istemesinin hiç bir anlamı olmadığını aktaran Aycan, seçim tarihini bu ülkede Devlet Bahçeli'nin belirlediğini, geçmişte de bunun görüldüğünü belirtti.
Cumhur ittifakının Türk milletinin ve devletin bekası için Devlet Bahçeli tarafından geliştirilmiş bir formül olduğunu vurgulayan Aycan, şöyle devam etti:
"Cumhur ittifakı konusunda AK Parti ve MHP bir araya geldi. İttifakın nasıl olacağı ve seçim yasasındaki değişiklikler konuşuldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde parti adayı diye bir şey kalmadı. MHP olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz ama Erdoğan AK Parti'nin adayı değil. Cumhur ittifakının adayı. Devletin bekası, geleceği için verilen bir karardır. Bu şartlarda en uygun yapı olduğu için verilen bir karardır. Onun dışındaki milletvekilliği seçiminde kendi listemizle seçime gireceğiz."
Aycan, Suriye'deki gelişmelere değinerek, Amerika ve Rusya'nın, Suriye üzerinde güç gösterisi yaptığını ifade etti.

RUSYANIN 500 YILLIK HAYALİ GERÇEKLEŞMİŞ

Türkiye'nin ise kendi sınır güvenliğini korumak ve terörü bitirmek için Suriye'de bulunduğunu vurgulayan Aycan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ama dünyanın iki yaramaz çocuğu gelmişler başkasının evini talan ediyor, güç gösterisi ve kabadayılık yapıyorlar. Suriye'de silah denemeleri yapıyorlar. 10 bin kilometre uzaklıktan gelen Amerika'nın Suriye'de ne işi var? Amerika ve Suriye'nin yanlış politikaları öldü denilen Rusya'nın da dirilmesine sebep olmuştur. Rusya'nın 500 yıllık hayali gerçekleşmiş ve Akdeniz'e inmiştir. Artık kabul etmek zorundayız. İstesek de istemesek de bir Rusya gerçeği var. Şimdi iki ülke güç yarışı içerisindeler."

Aycan, Suriye'nin kendi halkı üzerinde kimyasal silah kullanması nedeniyle üç ülke tarafından bombardımana tutulmasını doğru bulduklarını belirterek, "Her ne kadar Amerika'nın politikalarını desteklemesek de Suriye'nin bugün ki halinden sorumlu olan Esed'in oradaki insanlara zulüm etmesini, katletmesine göz yumulmaması gerekiyor. Kimyasal silah kullanan Esed'e karşı bu cevabın verilmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
Ziyarete, MHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Sermet Yıldız, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan, MHP ilçe başkanları ile partililer katıldı.

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 16:08
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