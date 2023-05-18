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Gündem MHP, Sinan Oğan'ın partinden neden ihraç edildiğini açıkladı
Gündem

MHP, Sinan Oğan'ın partinden neden ihraç edildiğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-05-18 08:16:00 -
MHP, Sinan Oğan'ın partinden neden ihraç edildiğini açıkladı

MHP, Sinan Oğan'ın Bahçeli'ye karşı genel başkanlık yarışına girdiği için partiden ihraç edilmediğini, 2014 ile 2015'teki seçimlerin öncesi ve sonrasında parti tüzüğüne uygun açıklamalar yapmadığı için MHP'den ihraç edildiğini açıkladı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, geçmişte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlık yarışına girdiği için ihraç edildiği iddialarını yalanladı.

 

Büyükataman, Sinan Oğan'ın Haziran 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve 2015 Genel Seçimleri öncesi ve sonrasında parti tüzüğüne uygun olmayan açıklamalar yaptığını hatırlattı.

Oğan'ın bu görüşlerini sosyal medya hesaplarında da paylaştığına dikkati çeken Büyükataman, Oğan'ın bu açıklamaları nedeniyle 26 Ağustos 2015'te Merkez Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edildiğini belirtti.

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Yorumlar

merdo

bahane edildi bu. aklı olan herkes anlar. erdoğan kazanmak istiyorsa sinan oğan'ı mhp'nin başına geçirmeli, göç bakanlığı kurup sinan oğan'ın emrine vermeli ve göçmenleri suriye'ye yollamalı. yoksa seçim kaybedilebilir.
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