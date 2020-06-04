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Gündem

MHP milletvekili paylaştı: CHP sana yazıklar olsun

CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü. Kararın Meclis'te okunması ile birlikte CHP ve HDP sıralarında devlet karşıtı sloganlar atılmaya başlandı. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 16:36:00 - 2020-06-04 16:38:26

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğuları'nın milletvekilliği düşürüldü.

Kararın TBMM'de okunmasının hemen ardından CHP ve HDP'li milletvekilleri devlet karşıtı sloganlar attı.

"Yazıklar olsun"

O anlara ilişkin videoyu Twitter hesabından paylaşan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP'ye 'Yazıklar olsun' derken, HDP'nin kapatılmasını istedi.

Enginyurt, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"TBMM'de CHP ve HDP, vekillerinin milletvekilliği düşünce,"Faşizme karşı omuz omuza "diye birlikte slogan atıyor ve Devlete baş kaldırıyorlar. HDP kapatılsın. CHP sana yazıklar olsun."

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Yorumlar

Serhat

Asıl batının başımıza kahya diktiği chp kapayılsın
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