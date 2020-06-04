MHP milletvekili paylaştı: CHP sana yazıklar olsun
CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü. Kararın Meclis'te okunması ile birlikte CHP ve HDP sıralarında devlet karşıtı sloganlar atılmaya başlandı. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.
CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğuları'nın milletvekilliği düşürüldü.
Kararın TBMM'de okunmasının hemen ardından CHP ve HDP'li milletvekilleri devlet karşıtı sloganlar attı.
"Yazıklar olsun"
O anlara ilişkin videoyu Twitter hesabından paylaşan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP'ye 'Yazıklar olsun' derken, HDP'nin kapatılmasını istedi.
Enginyurt, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"TBMM'de CHP ve HDP, vekillerinin milletvekilliği düşünce,"Faşizme karşı omuz omuza "diye birlikte slogan atıyor ve Devlete baş kaldırıyorlar. HDP kapatılsın. CHP sana yazıklar olsun."