MHP lideri Devlet Bahçeli'den operasyon mesajı!
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Erzincan Belediyesi ziyaretinde halka seslendi. Bahçeli, "Güvenli bölge kurulursa ne ala, yoksa ABD hala teröristleri koruyorsa Fırat'ın doğusuna Türk milletinin iradesi mührü vurmalıdır." dedi.14 Eylül 2019 Cumartesi 17:24
Devlet Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları:
Mehmetçik vurdukça hainler dağılmış evlatları dağa kaçırılan annelere cesaret gelmiştir.
HDP milletvekilinin "çatışma sürecek" sözleri Anayasa'ya göre suçtur. Hukuk dahilinde hak ettiği cevabı alınmalıdır.
Güvenli bölge kurulursa ne ala, yoksa ABD hala teröristleri koruyorsa Fırat'ın doğusuna Türk milletinin iradesi mührü vurmalıdır.
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