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Gündem MHP lideri Devlet Bahçeli: Boğaziçi Üniversitesi'nde Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanıyor
Gündem

MHP lideri Devlet Bahçeli: Boğaziçi Üniversitesi'nde Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanıyor

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonlara ilişkin açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Boğaziçi Üniversitesi'nde Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanıyor, tahammül kapasitesi test ediliyor. Üç beş şuursuz öğrenciyi paravan yapan terör örgütü mensupları ateşe körükle gidiyor." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 16:01:00 -
MHP lideri Devlet Bahçeli: Boğaziçi Üniversitesi'nde Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonlara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

İşte Bahçeli'nin açıklamaları:

"Boğaziçi Üniversitesi'nde Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanıyor. Bununla birlikte sabır ve tahammül kapasitesi test ediliyor. Üç beş şuursuz öğrenciyi paravan yapan terör örgütü mensupları ateşe körükle gidiyor. Eşkıyalar Boğaziçi'ne tutunarak ülkemize meydan okuyor.

'Bu işin şakası yok'

Öğrenci başka terörist başkadır. Aynısı Boğaziçi Üniversitesi'nde olduğu gibi, bu ikisi birbirine karışırsa, yani teröristler öğrenci kisvesine ve kimliğine bürünürse ne huzur ne de sükûnet kalacaktır. Bu işin şakası yoktur. Ağırlaşan meselenin hafife alınacak tarafı yoktur.

'Teröre destek vermektir'

Aydınım diye geçinen zavallılar, sivil toplum kuruluş hüviyeti taşıyan fırsatçılar, demokrasi ve hukuk sınırları içinde siyaset yaptığını zanneden gafiller tarihi yanlıştadır. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara destek vermek geldiğimiz bu aşamada teröre destek vermektir.

'Ne zamandır teröristler öğrenci olmuştur?'

En son vuku bulan olaylarda 108 kişi emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Bunlardan 101 kişinin söz konusu üniversiteyle ne bağı ne de bağlantısı vardır. Üstelik 79'u da DHKP-C ve TKP-ML örgüt üyesidir. Ne zamandır teröristler öğrenci olmuştur?"

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