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MHP Lideri Bahçeli'den flaş Cumhur İttifakı açıklaması

AK Parti ile birlikte gerçekleştirilen Cumhur İttifakı ile ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,"Türk milletinin takdiri ve ufuk bayrağıdır." dedi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:07
MHP Lideri Bahçeli'den flaş Cumhur İttifakı açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı "Türk milletinin takdiri ve ufuk bayrağıdır. Fitne kazısı yapanlara sırtımızı dönük, kapımız örtüktür." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

YSK'nın kararı uzadıkça spekülasyonlar çoğalmakta karşılıklı anlaşmazlıklar çığrından çıkmaktadır.

YSK'nın haklı ve meşru itirazları hukuka uygun şekilde değerlendirmesi milli beklentidir. MHP, İstanbul'da seçimlerin yenlenmesinden yanadır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı üzerinde sis perdesi, şaibe örtüsü henüz kaldırılmış değildir.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:07
  1. İstanbul
  2. Devlet Bahçeli
  3. Cumhur İttifakı
  4. açıklama
  5. MHP

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