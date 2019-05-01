MHP Lideri Bahçeli'den flaş Cumhur İttifakı açıklaması AK Parti ile birlikte gerçekleştirilen Cumhur İttifakı ile ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,"Türk milletinin takdiri ve ufuk bayrağıdır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı "Türk milletinin takdiri ve ufuk bayrağıdır. Fitne kazısı yapanlara sırtımızı dönük, kapımız örtüktür." dedi. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle; YSK'nın kararı uzadıkça spekülasyonlar çoğalmakta karşılıklı anlaşmazlıklar çığrından çıkmaktadır. YSK'nın haklı ve meşru itirazları hukuka uygun şekilde değerlendirmesi milli beklentidir. MHP, İstanbul'da seçimlerin yenlenmesinden yanadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı üzerinde sis perdesi, şaibe örtüsü henüz kaldırılmış değildir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.