MHP lideri Bahçeli: "Türkiye’yi ateş çemberinden çıkarmakta kararlıyız ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devamlı arkasındayız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geleneksel hale gelen partililerle bayramlaşma programını Kurban Bayramı’nın ikinci gününde gerçekleştirdi. Bahçeli, "Türkiye’yi ateş çemberinden çıkarmaya kararlı olduğumuzu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devamlı arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, geleneksel hale gelen partililerle bayramlaşma programını Kurban Bayramı’nın ikinci gününde parti genel merkezinde gerçekleştirdi. Gencinden yaşlısına tüm vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Bahçeli, bayramlaşmaya gelen çocuklarla ayrıca ilgilendi.

Bayramlaşma programında konuşan Bahçeli, Türkiye’deki çok partili seçimlerin yapılmaya başlandığı 21 Temmuz 1946 tarihinden 9 Temmuz 2019 tarihine kadar yaklaşık 72 yıl geçtiğini ve bu süreçte 51 tane hükümetin görev yaptığını dile getirerek, "Parlamenter sistemin uygulandığı bu dönemde, hükümetlerin ortalama ömrü yaklaşık 1 yıl 5 ay düzeyindedir. Bu denli kısa bir süre içerisinde birçok siyasi ve ekonomik olaylarada şahit olunmuştur. Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaos yaratmış. Darbeler, muhtıralar bu süre içerisinde uygulamaya geçmiş, Türkiye’de 71 yılı aşan bir sürede istikrarsızlık kendini her alanda göstermiştir. Şimdi parlamenter sistemin bu özelliği unutularak, 1 yıl 1 ay’ı aşkın süredir. Yeni bir sistem değişikliğiyle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtiğimiz bu süreçte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin istikrarsızlık getirdiği, ülkeyi tek adama dönüştürdüğü, bazı kararların alınmasında meclisin devre dışı bırakıldığı veya buna benzer mazeretler öne sürerek 71 yıllık kaos, kriz, darbe ve çatışma sürecini hatırlatarak bir geriye dönüşü arzulamak kanaatimizce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne çok büyük bir haksızlık olacaktır. Bunu bütün siyasi partilerimizin düşünmesinde yarar vardır" ifadelerini kullandı.

Bayram sonrası yaşanacak süreci ve 1 Ekim 2019 tarihinde açılacak TBMM’yi göz önüne alarak değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Doğu Akdeniz ve Kıbrıs, Suriye, Irak, Türkiye’deki terör faaliyetleri PKK/PYD’nin bütün hızıyla dış destek sağlamak suretiyle terör devleti kurma istekleri, göz önünde bulundurulmalı ve Türkiye’de daha 1 yıl 1 ay 9 günü bulmamış bir sistemi suçlayarak Türkiye’yi yeni kaoslara sürüklemek, siyasi partilerin anlayışı, zihniyeti ve demokratik etiğiyle bağdaşmamaktadır. MHP, önümüzdeki günlerde, bu tarihi gerçekler ışığında yeterli dersleri çıkartarak 71 yılda sağlanamamış bir istikrarsızlığı, şimdi ’1 senenin içerisinde sağlanamıyor’ iddiası ile 71 yılı arzulamak, geriye dönüşü istemek ülkemiz için en büyük tehdit ve tehlike olacaktır" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devamlı arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum"

MHP olarak Türkiye’yi ateş çemberinden çıkarmaya kararlı olduklarını ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devamlı arkasında olduklarını anlatan Bahçeli, "Türkiye’de önce istikrarın sağlanması, sonra toplumsal normalleşme ve köklü bir demokratikleşme sürecini ortaya koyarak Türkiye’yi ateş çemberinden çıkarmaya kararlı olduğumuzu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devamlı arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.