Jandarma ekiplerinden kaçamadı! 50 yıl hapisle aranan firari yakalandı
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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü kararlı operasyonlar meyvesini verdi. Hakkında kesinleşmiş 50 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, jandarmanın amansız takibi sonucu kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi.
Şırnak'ta hakkında toplam 50 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş 50 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir kişi tespit edilerek yakalandı.
KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Şahıs işlemler için karakola götürüldü.
Ekipler çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.
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