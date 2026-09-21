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Yerel Jandarma ekiplerinden kaçamadı! 50 yıl hapisle aranan firari yakalandı
Yerel

Jandarma ekiplerinden kaçamadı! 50 yıl hapisle aranan firari yakalandı

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Jandarma ekiplerinden kaçamadı! 50 yıl hapisle aranan firari yakalandı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü kararlı operasyonlar meyvesini verdi. Hakkında kesinleşmiş 50 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, jandarmanın amansız takibi sonucu kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi.

Şırnak'ta hakkında toplam 50 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş 50 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir kişi tespit edilerek yakalandı.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Şahıs işlemler için karakola götürüldü.

Ekipler çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

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