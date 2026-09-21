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Spor
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Çarpıcı istatistik: İsmail Kartal Rize deplasmanını seviyor: Farklı skorlar

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Çarpıcı istatistik: İsmail Kartal Rize deplasmanını seviyor: Farklı skorlar

Fenerbahçe milli ara sonrasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Ve Teknik Direktör İsmail Kartal'ın son 3 karşılaşmadaki performansı gerçekten göz kamaştırıcı...

#1
Foto - Çarpıcı istatistik: İsmail Kartal Rize deplasmanını seviyor: Farklı skorlar

Fenerbahçe 8-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle birlikte hem aradaki puan farkını azalttı hem de moral buldu. Sarı-Lacivertliler, milli ara sonrasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Rize, ligimizdeki en zorlayıcı dış sahalardan biri... Ancak Teknik Direktör İsmail Kartal, bu maçları seviyor.

#2
Foto - Çarpıcı istatistik: İsmail Kartal Rize deplasmanını seviyor: Farklı skorlar

65 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başında çıktığı son 3 Çaykur Rizespor deplasmanında şu sonuçları aldı: Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-5 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 0-6 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-3 Özetle Kartal açısından bu maçlar oldukça iyi geçiyor.

#3
Foto - Çarpıcı istatistik: İsmail Kartal Rize deplasmanını seviyor: Farklı skorlar

1-1 biten Roma karşılaşması sonrasında İsmail Kartal istifa etmişti. Sonrasında görevine devam etti. Gaziantep FK sınavında 0-0'lık beraberlik gelince eleştirilerin boyutu yine artmıştı. 8-0'lık Eyüp maçı, milli ara öncesinde Fenerbahçe açısından her bakımdan avantajlı oldu.

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