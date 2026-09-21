Çarpıcı istatistik: İsmail Kartal Rize deplasmanını seviyor: Farklı skorlar
Fenerbahçe milli ara sonrasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Ve Teknik Direktör İsmail Kartal'ın son 3 karşılaşmadaki performansı gerçekten göz kamaştırıcı...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Fenerbahçe milli ara sonrasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Ve Teknik Direktör İsmail Kartal'ın son 3 karşılaşmadaki performansı gerçekten göz kamaştırıcı...
Fenerbahçe 8-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle birlikte hem aradaki puan farkını azalttı hem de moral buldu. Sarı-Lacivertliler, milli ara sonrasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Rize, ligimizdeki en zorlayıcı dış sahalardan biri... Ancak Teknik Direktör İsmail Kartal, bu maçları seviyor.
65 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başında çıktığı son 3 Çaykur Rizespor deplasmanında şu sonuçları aldı: Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-5 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 0-6 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-3 Özetle Kartal açısından bu maçlar oldukça iyi geçiyor.
1-1 biten Roma karşılaşması sonrasında İsmail Kartal istifa etmişti. Sonrasında görevine devam etti. Gaziantep FK sınavında 0-0'lık beraberlik gelince eleştirilerin boyutu yine artmıştı. 8-0'lık Eyüp maçı, milli ara öncesinde Fenerbahçe açısından her bakımdan avantajlı oldu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23